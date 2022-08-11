«دانوب» تطلق مركزاً عصرياً للتصميم في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت «دانوب» مركز «دانوب للفائف الزينة» للتصميم في القوز بدبي بإشراف المصممة جوهي مالهوترا، حيث استضافت فصلًا دراسيًا رئيسيًا لعرض تجربة المنزل العصري لتنسيق كل تصميم بعناية ليتناسب مع متطلبات المستخدم النهائي أو يتناسب مع رؤية مصمم داخلي أو مهندس معماري يتطلع إلى تجميع مظهر دقيق لمساحة في حال رغبته التخلص من التكلفة الباهظة للإنفاق على الأساسيات.

وقال راو مادحوسدان الرئيس التنفيذي لشركة «دانوب لمواد البناء»: نبحث باستمرار عن طرق للبقاء في الطليعة وتقديم قيمة مضافة إلى مستهلكينا، وجدنا فجوة في مساحة تأثيث المنزل، حيث إن المعادن والخشب والرخام مواد باهظة وليست متينة ولسد هذه الفجوة في السوق تتلاءم منتجات الأغلفة الزخرفية بسلاسة مع التكلفة حيث يتم تلبية احتياجات العميل من المنتجات ذات المظهر الجمالي بأسعار معقولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز