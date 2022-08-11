«نايت فرانك»: تحول جذري في سوق عقارات دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

رصدت «نايت فرانك» البريطانية للدراسات العقارية تحولاً جذرياً في سوق العقارات بدبي، وفق تصريحات أدلى بها أندرو كامينغز، رئيس قسم المساكن الفاخرة لدى الشركة، خلال مقابلة أجراها مع شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وقال كامينغز: «أستبعد تماماً فكرة أن الارتفاع الحالي في أسعار العقارات بدبي هو مجرد فُقّاعة، وإنما تشهد دبي تحولاً جذرياً بدأ منذ تفشي جائحة «كوفيد19» عالمياً. لقد رأينا تدفق أعداد ضخمة من البشر يرغبون بالانتقال إلى دبي للعيش فيها، وذلك بسبب الطريقة التي تعاملت بها حكومتها مع الموقف بعد الجائحة».

وأضاف: «يختلف الارتفاع الراهن في أسعار العقارات بدبي باختلاف موقع العقار داخل دبي. فعلى سبيل المثال، تُعد «نخلة جميرا» من أعلى المواقع في ارتفاع أسعارها، حيث فاقت أسعارها الحالية أسعارها إبان ذروة الارتفاع في أسعار العقارات بدبي في عام 2014».

وتوقعت «نايت فرانك» ارتفاعاً كبيراً في أسعار عقارات دبي على أساس سنوي وقال كامينغز: «نتوقّع أن تنمو الأسعار في سوق العقارات بدبي بنسبة تبلغ 12% على أساس سنوي، مدفوعة بصفة خاصة بالارتفاع في أسعار فئات بعينها من العقارات، وهي الفلل والشقق الفاخرة».

وأضاف كامينغز بالحديث عن رغبة الأثرياء من أنحاء العالم بالانتقال إلى دبي، فقال: «بدأ الأمر مع تفشي «كوفيد19»، فقد كان الوضع في دبي رائعاً. وواصلت الحكومة تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى استقطاب المتميزين من كافة أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز