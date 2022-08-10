افتتاح «نادي ميسترز» الحصري في دبي هذا العام

المصدر: دبي- سيد صالح

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أعلنت علامة «ووتش ميسترز» التجارية الشهيرة عن اعتزامها إطلاق «نادي ميسترز» المخصص حصرياً للأعضاء فائقي الثراء بدبي، في وقت لاحق من العام الجاري.

وبحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، يقدم النادي لأعضاء من نخبة المجتمع مفهوماً جديداً للأندية الخاصة، يجمع بين الفرص وأنماط الحياة المُتاحة في كل من العالمين الرقمي والحقيقي.

وذكرت الوكالة أن «نادي ميسترز» سيجمع في مفهومه الجديد تماماً بين الفرص التي يتيحها الاقتصاد الإبداعي، التواصل الشبكي، الاستثمار وأنماط الحياة الفاخرة، مع تحقيق عائدات حقيقية على الاستثمار لأعضائه.

وأفادت الوكالة بأن المتقدم بطلب عضوية «نادي ميسترز» سيسدد رسوم عضوية مبدئية، تبلغ قيمتها 42000 دولار، بالإضافة إلى علاوة نسبتها 12% سنوياً من قيمة الرسوم.

وأضافت «بلومبيرغ» أن العضو في النادي سيحصل على مزايا غير متوقعة، تتجاوز المفاهيم التقليدية للعضوية، ومنها رحلات أسبوعية على متن طائرات خاصة إلى منتجعات سرية في جزر المالديف، حضور حفلات التواصل التي يُقيمها النادي لأعضائه على متن يخوت فاخرة، استخدام أسطول السيارات بالغة الفخامة المخصصة لأعضاء النادي، وتلقي دعوات للفعاليات وفرص التواصل الأكثر حصرية على مستوى العالم.

وقال ريز أحمد، مؤسس «ووتش ميسترز»، ورئيسها التنفيذي: «سنعلن عن بعص الفرص المذهلة عند اقتراب موعد تدشين النادي، لذا، ترقبوها».

وأفادت «بلومبيرغ» بأنه يجري الآن قبول طلبات العضوية، علماً بأن عدد العضويات المتاحة حالياً يبلغ 500 عضوية بعد عمليات المقابلات الشخصية للمتقدمين، وأضافت: إنه من الممكن النظر خلال العام المقبل في تخصيص عضويات إضافية، وسيكون من خلال طلبات يتقدم بها الأعضاء فقط.

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