«العالمية القابضة» تسعى لعمليات استحواذ في ‭»‬سوق المشترين‭«‬

المصدر: دبي - رويترز

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قال سيد بصر شعيب الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة في أبوظبي لرويترز إنها تتوقع زيادة نشاطها الاستحواذي، بما يشمل الهند وتركيا، إذ أدى اضطراب السوق العالمية إلى خلق «سوق للمشترين».

وأضاف إن الشركة العالمية القابضة، وهي الشركة الأعلى قيمة في بورصة أبوظبي بقيمة سوقية تبلغ نحو 167 مليار دولار، تستهدف الشركات المدرجة في أسواق النمو، مشيراً إلى أنها تبحث أيضاً في أمريكا الجنوبية وإندونيسيا.

وقال «صححت سوق الملكية العامة نفسها بالفعل في بعض الأصول».

وتابع «لكن في المجال الخاص، لا يزال من الصعب التفاوض مع المالكين لأنهم جميعاً لا يزالون يعيشون في عالم عمره عام، حيث كانت التقييمات عالية للغاية. إنها ليست سوقاً للبائعين، إنها سوق للمشترين الآن».

ونفذ التكتل، الذي يعمل في قطاعات متنوعة تشمل الرعاية الصحية والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والمرافق، 70 عملية استحواذ بقيمة إجمالية قدرها 10 مليارات درهم (2.72 مليار دولار) هذا العام.

وتشمل أبرز صفقات الشركة استثمار 7.3 مليارات درهم في 3 من شركات جوتام أداني الهندية في مايو.

وقال شعيب إن ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات حدوث ركود عالمي جعل الشركة أكثر انتقائية، لأن التقييمات في الأسواق الخاصة لا تعكس الأوضاع الحالية للسوق.

وأضاف إن الشركة تسعى إلى عمليات استحواذ كبيرة، وليس صفقات أصغر، لتعزيز أرباحها الإجمالية، لكنه لم يشر إلى حجم تلك العمليات.

وأعلنت الشركة يوم الاثنين ارتفاع صافي ربحها للنصف الأول من العام بنسبة 137% على أساس سنوي إلى 10.35 مليارات درهم.

وارتفع سهم الشركة أكثر من 120% منذ بداية العام ليجري تداوله عند 348 درهماً للسهم.

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