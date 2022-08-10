42.18 مليون دولار أرباح «جي إف إتش» في النصف الأول

المصدر: المنامة - البيان

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أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية نتائجها المالية للستة أشهر الأولى من العام، الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 حيث سجلت المجموعة ربحاً صافياً يؤول للمساهمين بقيمة 23.06 مليون دولار للربع الثاني من العام بزيادة 10.2% مقارنة مع 20.92 مليون دولار للربع الثاني من 2021، مما يعكس النمو المطرد والتقدم المستمر للمجموعة لترتفع أرباح النصف الأول إلى 42.18 مليون دولار.

وشملت المساهمات الرئيسية الدخل المحقق من الاكتتاب في الاستثمارات العالمية للمجموعة، نشاط الصيرفة التجارية ومنصة البنية التحتية المستدامة. بلغت ربحية السهم خلال الربع الثاني 0.67 سنتاً، مقارنة بما مقداره 0.68 سنتاً خلال الربع الثاني من عام 2021.

وبلغ إجمالي الدخل للربع الثاني 91.95 مليون دولار، مقارنة بـ 90.62 مليوناً للربع الثاني من عام 2021، بنمو 1.5% وبلغ صافي الربح الموحد للربع الثاني 26.03 مليون دولار مقابل 24.81 مليون دولار في الربع الثاني بزيادة 4.9%، وبلغ إجمالي المصروفات للربع الثاني 65.92 مليون دولار مقابل 65.82 مليون دولار للفترة نفسها من 2021، بزيادة 0.2%.

وبلغ صافي الربح المحقق للمساهمين 42.18 مليون دولار للنصف الأول مقابل 37.04 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، بزيادة 13.9%، وبلغت ربحية السهم لهذه الفترة 1.22 سنت مقابل 1.21 سنت للأشهر الستة الأولى من 2021.

وبلغ إجمالي الدخل للنصف الأول 182.76 مليون دولار مقابل 181.01 مليوناً للفترة المماثلة من 2021، بزيادة 1.0%، وارتفع صافي الربح الموحد لفترة الستة أشهر 2.8% إلى 45.38 مليون دولار مقارنة بـ 44.15 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من 2021، وبلغ إجمالي المصروفات للفترة 137.39 مليون دولار بزيادة 0.4% عن 136.87 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من 2021.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية التي تؤول للمساهمين 0.98 مليار دولار في 30 يونيو 2022 بزيادة 1.61% من 0.96 مليار دولار نهاية 2021، وبلغ إجمالي أصول المجموعة 8.52 مليارات دولار في 30 يونيو 2022 مقابل 8.08 مليارات دولار في 31 ديسمبر2021، بما يمثل زيادة بنسبة 5.4%.

محفظة استثمارات

وقال غازي الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية: «سعداء للغاية بالأداء الثابت المستمر للمجموعة في النصف الأول من العام. تماشياً مع استراتيجيتنا في التنويع، قمنا ببناء محفظة استثماراتنا في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وأدرجنا أسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو الإدراج الرابع للمجموعة في بورصة إقليمية، حيث تتماشى هذه الخطوة مع الجهود المبذولة لتوسيع نطاقنا الجغرافي وقاعدة المساهمين وتعزيز الرؤية بين المستثمرين العالميين والإقليميين الرئيسيين مع دخولنا مرحلة أخرى من النمو. خلال هذه الفترة نجحنا أيضاً في فصل أنشطة البنية التحتية والأصول العقارية للمجموعة إلى شركة إنفراكورب التي تمت رسملتها بأكثر من مليار دولار في البنية التحتية والأصول المطورة».

حصة أغلبية

وأضاف هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «خلال هذه الفترة، استحوذنا على حصة أغلبية في شركة «ستيودنت كوارترز لإدارة الأصول»، وهي شركة متخصصة في سكن الطلاب مقرها الولايات المتحدة، مما عزز وجودنا في قطاع العقارات في الولايات المتحدة ودعم الصفقات الجديدة بقيمة حوالي نصف مليار دولار في قطاع سكن الطلاب خلال النصف الأول من العام وحده. كما حققت شركة الصيرفة التجارية التابعة لنا، المصرف الخليجي التجاري، أداءً جيداً خلال هذه الفترة، حيث استمرت في زيادة مساهماتها بعد مرحلة تحول ناجح. نحن فخورون أيضاً بأداء شركة إنفراكورب، التي تم إطلاقها في يناير من هذا العام، والتي أعلنت عن أرباح جيدة خلال فترة التقرير الأولى.

وأضاف إننا نتوقع المزيد من التقدم في هذه المجالات الرئيسية لأعمالنا. سوف يظل التوسع المستمر في أنشطتنا الاستثمارية وتدفق الصفقات والوجود العالمي على رأس أولوياتنا في الفترات المقبلة، ونسعى بنشاط لتحقيق النمو على المستويين الداخلي والخارجي للمجموعة، مع التركيز على تحقيق نتائج أقوى خلال الفترة المتبقية من عام 2022».

وتدير جي إف إتش حالياً أكثر من 15 مليار دولار من الأصول والصناديق بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

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