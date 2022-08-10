الإمارات للمزادات تفتتح مكتبها الـ 30 في محكمة الفجيرة الاتحادية

المصدر: الفجيرة - البيان

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في إطار شراكتها الاستراتيجية المتنامية مع وزارة العدل، أعلنت شركة الإمارات للمزادات، عن افتتاح مكتب جديد في محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، ويأتي افتتاح المكتب الذي يعتبر الفرع الثاني للشركة في إمارة الفجيرة والـ 30 على مستوى دولة الإمارات، انطلاقاً مع سعيها إلى دعم الأعمال في المحكمة وتعزيز التكامل والتنسيق مع كل المحاكم في الدولة، بالإضافة إلى تنظيم وإدارة المزادات وتسريع إجراءات المتعاملين، وتوفير أفضل الخدمات، والتي من شأنها تحقيق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين وفق أرقى معايير الجودة والتميز.

حضر الافتتاح، المستشار الدكتور عبد الناصر الشحي رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، والمستشار سعيد الذباحي المحامي العام لنيابة الفجيرة الكلية، وعبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، وإسماعيل البلوشي مدير عام مطار الفجيرة الدولي، وعدد من أعضاء السلطة القضائية وموظفي المحكمة، والمسؤولين في الشركة.



تطوير العمليات المشتركة



وأعرب عبدالله مطر المناعي عن سعادته بافتتاح المكتب، والذي يأتي في ظل التعاون المستمر والشراكة الاستراتيجية مع وزارة العدل، مؤكداً حرص «الإمارات للمزادات» على تسخير كل خبراتها وطاقاتها في تطوير العمليات المشتركة مع محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية إلى أرقى المستويات بما يضمن إسعاد المتعاملين، وسرعة إنجاز المزادات واختصار الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بها، لافتاً إلى أن الإمارات للمزادات نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات لصالح شركائها الاستراتيجيين، من خلال توفير زخم قوي لجهة زيادة أعداد المزايدين وترشيد التكاليف عن المؤسسات وتعزيز مستوى الشفافية والحوكمة، وهو ما جعلها الشريك الرائد للعديد من الجهات بالدولة في هذا المجال، مشيداً بالجهود الرائدة التي تبذلها محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية نحو تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين، وذلك في إطار العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تطلقها للارتقاء بالمنظومة القضائية.



توسع الشركة وانتشارها



وأشار المناعي إلى أن تدشين المكتب يأتي استكمالاً لخطط شركة «الإمارات للمزادات»، الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التوسع والانتشار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والارتقاء بالشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والعمل على استثمار خدماتها في مجال تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية لتعزيز دورها المجتمعي وتلبية أفضل الخدمات للمتعاملين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بسمعة «الإمارات للمزادات» وتعزيز مكانتها الرائدة في مجال تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية بما يُواكب أحدث الممارسات العالمية وطبقاً لأرقى مواصفات الجودة وأعلى درجات الاحترافية والموثوقية.

الجدير بالذكر أن جميع المزادات التي تنظمها شركة «الإمارات للمزادات» تتم بطريقة احترافية وتحقق طموحات شركائها ومتعامليها وتلاقي إقبالاً واسعاً وتستقطب أعداداً كبيرة من المزايدين نظراً لما تتمتع به من شفافية وديناميكية، عدا عن سهولة المشاركة في المزادات الإلكترونية الحديثة التي تنظمها الإمارات للمزادات عن طريق موقعها الإلكتروني المتطور أو من خلال تطبيقها الخاص عبر الهواتف الذكية.

عبد الناصر الشحي وسعيد الذباحي وعبدالله مطر المناعي وإسماعيل البلوشي وعدد من المسؤولين خلال الافتتاح | البيان

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