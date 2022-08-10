مجلة «ذا ويك»: دبي مركز رواد «الكريبتو» وشركات «ويب 3» الناشئة

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

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أفاد خبراء أن رواد الأعمال ممن يبحثون عن بيئات تدعمهم وتمنحهم العديد من المزايا يتجهون لمدينة دبي التي شكلت ملاذاً جديداً لشركات تكنولوجيا المعلومات، وبالتحديد شركات «ويب 3» الناشئة، بفضل سعيها لإرساء قواعد وأنظمة مفيدة في محاولة لجذب رواد الأعمال والتحول إلى مركز فعلي لفضاء «ويب 3»، بحسب تقرير لمجلة «ذا ويك».

يوضح التقرير الأخير الذي نشرته المجلة الهندية إلى أن دبي كانت محور نقاشات ساخنة خلال مؤتمر ويب 3 الذي عقد في بنغالور ونيودلهي ومومباي، أخيراً. حيث تبين أن هنالك وتيرة لانتقال واحد من كل اثنين من رواد الأعمال بالهند - والوجهة حتماً لدبي - أو أن رواد الأعمال في ذلك المجال التكنولوجي الناشئ بالهند هم بالفعل في طور الانتقال لدبي بفضل سياساتها ولوائحها السلسة التي تقدمها لبيئة تلك الأعمال.

من جهة أخرى، ووفقاً لما أفاده رجال أعمال ومحامون واستشاريون ومستثمرون خلال المؤتمر بالهند، فقد انتقل على الأقل حوالي 6 من مؤسسي شركات البرمجيات الهندية الناشئة إلى دبي، ما يدلل على أن المدينة تشق طريقها لتصبح عاصمة لتكنولوجيا المعلومات. وبلغة الأرقام ووفقاً لمصادر، انتقل إلى دبي ما يتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف عضو في شركات «ويب 3» الناشئة بالهند، بما في ذلك العمال والمؤسسون والمستثمرون، وفقاً لـ «ذا ويك».



استقطاب مواهب



وعن سبب هذا الالتفاف من مجتمع المواهب بمجال «ويب 3» لدبي، فقد اعتمدت الأخيرة خلال العام الجاري تشريعات للتحكم في استخدام الأصول الرقمية كالرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، كما تم الإعلان في ديسمبر الماضي عن جعل مركز دبي التجاري العالمي كمنطقة للتشفير، مما يمكن جميع الشركات التي تتعامل بالأصول الافتراضية من مزاولة الأعمال فيها، وبذلك توطد دبي نفسها «كأحد أفضل المواقع للعملات المشفرة والويب 3»، بحسب المجلة.

قال أبهيشيك ميماني، مؤسس «إي واردز»، وهي شركة ناشئة مقرها كلكتا تقدم دعم تحليلات البيانات للشركات من خلال التقنيات المتكاملة: «حولت غالبية الشركات والمستثمرين تركيزهم الآن إلى الدول الأكثر تقبلاً للعملة المشفرة»، ووفقاً لميماني الذي يقدم خدماته للعملاء المقيمين في دبي، فقد أعرب المستثمرون من الشرق الأوسط عن رغبتهم الكبيرة في الاستثمار في الشركات الناشئة والشركات التي لديها قاعدة قريبة منهم، لأن هذا يعزز الموثوقية على المدى الطويل. من جهتها، شهدت وكالة التسويق الرقمية المتكاملة «سوشال نييتي»، ارتفاعاً في عدد الاستفسارات خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك من الشركات الناشئة من أصل هندي التي مقرها في دبي.

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