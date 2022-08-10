2.6 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 348 مبايعة بقيمة 739.12 مليون درهم، منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 152.02 مليون درهم و296 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 587.11 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 35 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية، تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 145 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.66 مليار درهم منها 19 رهونات أراضٍ بقيمة 1.5 مليار درهم و66 رهونات فلل وشقق بقيمة 159.87 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة بوكدرة بقيمة 1 مليار درهم وأخرى في منطقة الصفوح الثانية بقيمة 110 ملايين درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 218.31 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الرابعة بقيمة 120 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الحمر بقيمة 23 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز