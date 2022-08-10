كارفور تطلق حملة «استعد للمدرسة بزيارة واحدة» بتخفيضات 50%

المصدر: دبي - البيان

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مع اقتراب موسم العودة إلى المدرسة، أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الإمارات، عن إطلاق حملة «استعد للمدرسة بزيارة واحدة». وتقدم كارفور خلال هذه الحملة التي تستمر حتى نهاية أغسطس، تخفيضات استثنائية تصل إلى أكثر من 50% على اللوازم المدرسية، إلى جانب المسابقات المميزة والجوائز والمكافآت.

ويمكن لعملاء كارفور، إيجاد كافة مستلزمات العودة إلى المدرسة مثل القرطاسية والإلكترونيات والحقائب المدرسية والألبسة داخل فروع كارفور وعبر الإنترنت، بأسعار مخفضة تصل إلى أكثر من 50%. كما تقدم كارفور كافة الأطعمة الطازجة الأساسية، والوجبات الخفيفة والمشروبات، الأمر الذي من شأنه أن يجعل عملية تحضير علب الغداء اليومية للأطفال سهلة وممتعة وصحية، حيث تقدم كارفور كل ما تحتاجه العائلات في مكان واحد «دفعة واحدة ومرة واحدة».

وقال كريستوف أورسيت، رئيس القسم التجاري والعمليات في كارفور الإمارات، لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: «تشكل الراحة والأسعار التنافسية، عاملين أساسين، للتحكم بعادات وسلوكيات المستهلك عند اختيار أمكنة التسوق. وانطلاقاً من ذلك، قررنا هذا العام التركيز على تقديم أفضل قيمة لعملائنا دفعة واحدة، إذ ستتاح الفرصة أمام العائلات والأهالي للحصول على كافة اللوازم المدرسية لأولادهم في مكان واحد، وتسديد فاتورة واحدة شاملة، هذا بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والجوائز، والتي من شأنها توفر تجربة تسوق مريحة وممتعة لجميع أفراد العائلة».

وأضاف أورسيت «على مدى العامين الماضيين، تأثر موسم العودة إلى المدرسة بشكل كبير، في ظل التعليم الافتراضي الذي كان سائداً، حيث انخفضت مبيعات القرطاسية بنسبة 50% تقريباً في العام 2020، إلى أن شهدت بعض التعافي والانتعاش في العام 2021. إلا أن انخفاض الطلب على القرطاسية، تم التعويض عنه من خلال الإلكترونيات، حيث كان على الأهالي الاستعداد للتعليم عن بُعد من المنزل، باستخدام الطابعات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها. هذا العام، مع عودة الطلاب إلى المدارس نتوقع أن تصل مبيعات القرطاسية إلى المستويات التي كانت سائدة ما قبل انتشار جائحة (كوفيد19)، ونحن فخورون بأن نوفر الدعم للعائلات خلال هذه المرحلة في جميع أنحاء الإمارات».

كما تتيح كارفور، خلال هذا الشهر الفرصة أمام عملائها للفوز بجوائز مميزة، عند إنفاقهم بقيمة 50 درهماً أو أكثر. وتشمل هذه الجوائز رحلة عائلية إلى ديزني لاند في باريس، سكوتر كهربائية، وآي باد، بالإضافة إلى ذلك، تقدم العديد من العلامات التجارية ومنها «شاربي»، «ماكسي» و«بوست»، تخفيضات حصرية تصل إلى أكثر من 30% لكافة أعضاء برنامج الولاء والمكافآت «شير» من «ماجد الفطيم».

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