مفاجآت صيف دبي تحتفي بموسم العودة إلى المدارس بفعاليات وعروض مميزة

المصدر: دبي - البيان

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مع اقتراب انتهاء فترة العطلة الصيفية وبدء موسم العودة إلى المدارس، تقدم مفاجآت صيف دبي في دورتها الخامسة والعشرين فرصة مميزة للعائلات للاستمتاع بأفضل الفعاليات والأنشطة، وكذلك العروض الترويجية المذهلة في أشهر المتاجر ومراكز التسوق والوجهات الترفيهية في دبي.

عروض موسم العودة



يقدم الواحة مول في الفترة ما بين 8 أغسطس وحتى 4 سبتمبر، عروضاً مميزةً للمتسوقين احتفالاً بموسم العودة إلى المدارس. وتتضمن العروض تخفيضات مجزية تصل حتى 75 بالمئة مع فرصة الحصول على ثلاثة أضعاف نقاط «شكراً» للمتسوقين خلال موسم العودة إلى المدارس.

الواحة مول



كما يقدم الواحة مول مجموعة من الأنشطة بمناسبة عودة الطلاب إلى مدارسهم، مثل مسابقة التهجئة في 13 أغسطس من الساعة 6 مساءً حتى 8 مساءً. ويجري تقسيم المشاركين إلى فئتين عمريتين، حيث تقام دورة واحدة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و9 سنوات، وأخرى بين 10 و12 سنة. ويحصل فائزان اثنان من كل مجموعة على قسائم شراء من الواحة مول، بالإضافة إلى شهادة تقدير. ويمكن للعائلات تسجيل أطفالهم مجاناً عند مكتب التسجيل التابع للمركز، حيث يمكن مشاركة 30 طفلاً في كل مجموعة.

ومن 13 حتى 28 أغسطس، يقيم الواحة مول وبالتعاون مع «توي ستيشن» (Toy Station) للأطفال تشمل مجموعة متنوعة من الألعاب والفعاليات الترفيهية.

«كريت آند باريل»

وفي الفترة من 8 أغسطس حتى 4 سبتمبر وبمناسبة موسم العودة إلى المدارس، تمنح شركة «كريت آند باريل» للديكور المنزلي فرصة الدخول في السحب للفوز بغرفة نوم جديدة للأطفال تبلـغ قيمتها 50 ألف درهم، منها ما قيمته 30 ألف درهم لقطع الأثاث، و20 ألف درهم لخدمات التصميم. فيما يمكن تعبئة نموذج المشاركة عبر الإنترنت للدخول في السحب، وسيتم الإعلان عن الفائز بتاريخ 6 سبتمبر المقبل.

«مدهش للمنح الدراسية»

بمناسبة موسم العودة إلى المدارس، يتيح عرض «مدهش للمنح الدراسية» في الفترة من 8 أغسطس حتى 4 سبتمبر لكل من ينفق 200 درهم فأكثر في مراكز التسوق التابعة لنخيل مولز مثل ابن بطوطة مول، وسيركل مول، فرص الفوز بمنح دراسية لـ 10 طلاب من كافة الأعمار بقيمة 25 ألف درهم لكل فائز. ويمثل عرض «مدهش للمنح الدراسية» فرصة رائعة لطلاب المدارس والجامعات، وكذلك لمن يخطط للالتحاق بمؤسسة أو أكاديمية تعليمية. علماً بأنه يمكن للمتسوقين تسليم إيصالات الشراء عند أقرب مكتب خدمة عملاء للحصول على فرصة للدخول في السحب.

تخفيضات جمبو

ومن جهته، يقدم جمبو للإلكترونيات خلال الفترة من 5 أغسطس وحتى 4 سبتمبر وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد، فرصة رائعة عند شراء لابتوب جديد من أنتل واستبدال اللابتوب القديم بالأحدث من أنتل للحصول على خصم بقيمة 600 درهم إضافية، وتخفيضات بقيمة 15 بالمئة على أجهزة لابتوب مختارة للطلاب والمعلمين. وعند شراء ما قيمته 1000 درهم فأكثر لجهاز لابتوب أو جهاز لوحي أو كمبيوتر مكتبي، يحصل المتسوق على قسيمة للدخول في سحب مع فرصة ربح جهاز لابتوب يومياً، ومبلغ 25 ألف درهم تشمل رسوماً دراسية. كما يمكن للمتسوقين الحصول على عروض خاصة على منتجات «فيد فيت» (Fade Fit)، و«زوماتو» (Zomato)، و«سبوتي» (Spotii)، وغيرها عند التسوق في جمبو للإلكترونيات.

شرف دي جي



فرصة مذهلة أمام المتسوقين استعداداً للمدارس، حيث يمكنهم الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى مليوني درهم من شرف دي جي، التي تقدم مجموعة من العروض في الفترة من 5 أغسطس حتى 11 سبتمبر في جميع متاجرها، وأيضا فرصة الفوز بهدايا أخرى رائعة، حيث إنه يمكن شراء جهاز ماك بوك بالتقسيط وبدون فائدة لمدة 18 أو 24 شهراً باستخدام بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني. وعند إنفاق الحد الأدنى من الشراء، يمكن للمتسوقين كسب خمسة أضعاف من أميال الطيران أو الفوز باشتراك مجاني شخصي لمدة عام في خدمات مايكروسوفت 365.

«حول الإمارات»



يقدم «حول الإمارات» فرصة رائعة للفوز بمنحة دراسية قيمتها 20,000 درهم. للمشاركة كل ما عليكم فعله هو إنفاق 1,000 درهم أو أكثر في أحد فروع «حول الإمارات» في مختلف أنحاء المدينة، حتى تاريخ 23 أغسطس، وسوف يتم الإعلان عن اسم الفائز في 25 أغسطس. يمكنكم إنفاق القسيمة الشرائية في صالات العرض الخاصة لمتاجر «حول الإمارات» في البرشاء، برجمان، دبي فستيفال سيتي مول، مدينة مول، سيتي لاند مول بجوار القرية العالمية أو فستيفال بلازا، جبل علي، حيث يتم توزيع القسائم في كل أسبوع حتى تاريخ 4 سبتمبر.

وقد أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في جميع أنحاء المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر 2022. ويمكن الاطلاع على الأجندة الكاملة للفعاليات عبر الموقع الإلكتروني mydss.ae و@CelebrateDubai و@StyledbyDubai على منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك والشركاء الاستراتيجيين؛ مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، بلوواترز، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، نخيل مول (ابن بطوطة مول، ذي بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2)، ذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

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