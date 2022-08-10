«الإمارات الإسلامي» يحصد 3 جوائز من «جوائز التمويل الإسلامي العالمية 2022»

المصدر: دبي ـ البيان

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حصد «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات، ثلاث جوائز مرموقة خلال حفل توزيع «جوائز التمويل الإسلامي العالمية 2022»، بما يمثل دلالة على الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة التي يقدمها للمتعاملين.

وتلقى «الإمارات الإسلامي» جائزة «أفضل مصرف إسلامي في الإمارات العربية المتحدة» نظير أدائه المتميز ضمن مختلف الفئات المصرفية ونجاحه بدفع عجلة تبني الحلول المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما فاز بجائزة «أفضل مصرف إسلامي لتجربة المتعاملين» تقديراً لالتزامه بتقديم تجربة مصرفية تضع المتعاملين في المقام الأول. ونال «الإمارات الإسلامي» جائزة «أفضل بطاقة ائتمانية في الإمارات العربية المتحدة» وذلك عن بطاقة ضيف الاتحاد الائتمانية، تشكيلة البطاقات الائتمانية الحصرية المشتركة مع الاتحاد للطيران.

وتهدف «جوائز التمويل الإسلامي العالمية» التي تجمع تحت مظلتها رواد صناعة الصيرفة الإسلامية حول العالم إلى تكريم المؤسسات الناجحة وصاحبة الأداء المتميز في القطاع حول العالم. وقد أصبح حفل الجوائز التي تحتفي هذا العام بنسختها العاشرة مناسبة سنوية تنظمها مجلة «وورلد فاينانس» المالية نصف الشهرية الصادرة عن «وورلد نيوز ميديا» في المملكة المتحدة. وتضم لجنة تحكيم الجائزة عدداً من كبار الصحفيين المتخصصين في شؤون المال والأعمال، ويحظى هؤلاء بدعم فريق متخصص بالبحوث وجمع آراء القراء وتجاربهم لتقديم الترشيحات للجنة التحكيم.

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: باعتبارنا مصرفاً إسلامياً محلياً، يشرفنا الحصول على هذه الجوائز العالمية المرموقة. ولا شك أن نجاحنا المستمر يمثل ثمرة سعينا الدؤوب للتميز ومنح المتعاملين مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، وذلك بدعم من تجارب مصرفية سلسة تضعهم في المقام الأول وتثري تجربتهم بالكامل. وسنواصل في «الإمارات الإسلامي» تعزيز مكانتنا كمصرف إسلامي رائد بما يدعم رؤية دبي بالتحول إلى العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.

وتتيح بطاقات «ضيف الاتحاد الائتمانية من الإمارات الإسلامي» لحامليها كسب حتى 3.5 من أميال برنامج «ضيف الاتحاد» لقاء كل دولار أمريكي ينفقونه. وتقدم البطاقات الائتمانية أيضاً مزايا أخرى تشمل العضوية الذهبية في برنامج ضيف الاتحاد، واسترداداً غير محدود بنسبة 50% على شكل أميال عند حجز/ ترقية تذكرة الطائرة باستخدام أميال ضيف الاتحاد.

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