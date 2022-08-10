926 مليون درهم قيمة تصرفات عجمان العقارية يوليو الماضي

المصدر: عجمان – البيان

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شهدت دائرة دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تسجيل 716 تصرفاً عقارياً خلال شهر يوليو الماضي بقيمة إجمالية بلغت 926 مليون درهم.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إن الاستثمارات العقارية في إمارة عجمان سجلت معدلات تصاعدية وأرقاماً إيجابية تعكس قوة وصلابة القطاع العقاري في الإمارة بالنظر إلى ما تتوفر عليه من مقومات وعوامل جذب متنوعة تشجع المستثمرين المحليين والدوليين وتعزز ثقتهم في المناخ الاقتصادي بعجمان.

وأشار مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إلى أن الشهر الماضي شهد تسجيل 95 عملية رهن بإجمالي 249 مليون درهم، حيث سُجلت أعلى قيمة رهن في منطقة «التلة 2» بـ83 مليون درهم وجاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من «الزاهية» و«مصفوت 3».

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