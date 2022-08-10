«بكتيف» تعتمد تكنولوجيا النانو في تطوير منتجاتها

المصدر: دبي - البيان

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حققت بكتيف، شركة التكنولوجيا المتخصصة في تقديم منتجات العناية بالنظافة والتي تتخذ من دبي مقراً لها، نمواً متزايداً في القطاع خلال السنوات الماضية بفضل تطوير منتجاتها بالاعتماد على تكنولوجيا النانو ونظام الاشتراك الشهري المميز في المنطقة. وتوفّر العلامة خدمة التوصيل الرقمية الأولى من نوعها لتسهيل عملية شراء منتجات العناية بالنظافة عبر الإنترنت، مما جعلها تستقطب الكثير من العملاء، وتعدّ بكتيف، علامة تجارية مسجلة في أكثر من 40 دولة مملوكة لشركة لينايزر، والتي يقع مقرّها الرئيسي في واحة دبي للسيليكون.

وقال الدكتور الياس عبود، مؤسس الشركة: «قررنا دخول هذا القطاع عندما وجدنا الحل الشامل لجميع التحديات التي تواجهها العملاء. وحرصنا خلال مسيرتنا على تأمين هذه المنتجات بسهولة إلى سيدات المنطقة خصوصاً في هذه المرحلة التي تحاول فيها المرأة التعامل مع المنتجات الصحية بثقة أكبر ودون خجل من شرائها عن طريق نقاط البيع الاعتيادية. ودفعنا ذلك إلى توفير نظام اشتراك إلكتروني لضمان توصيل منتجاتنا المميزة إلى المنزل بمنتهى السهولة».

وتتمثل نقاط القوة الأساسية لشركة بكتيف باستخدام تقنية النانو في تطوير المنتجات الصحية، التي تمنح الحماية الكاملة وتمنع نمو البكتيريا وانتشار الطفح الجلدي والتهيج والرائحة المزعجة وغيرها من المشكلات التي تسببها الفوط الصحية التقليدية والتي تعدّ، وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية، المسبب الرئيسي لما يصل إلى 70% من الالتهابات، والمسبب لحوالي 30% من الالتهابات حتى في حال مراعاة مستويات النظافة.

وتجدر الإشارة إلى تحقيق بكتيف لنمو متواصل خلال مسيرتها، حيث تجاوزت مبيعات بكتيف أكثر من 100,000 عبوة في أقل من عامين، وحققت معدل نمو سنوي بنسبة 200% في النصف الأول من عام 2022، كما وصلت نسبة إعادة الشراء من العملاء إلى ما يقارب 80%. وتحرص بكتيف على الحفاظ على عملائها واكتساب ولائهم، مما يعزز الآفاق المستقبلية للتكنولوجيا، ومن المتوقع أن يسجل القطاع معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 5.8% بما يعادل 2.28 مليار درهم بحلول عام 2026 مدفوعاً بابتكارات التكنولوجيا الأنثوية وتزايد وعي المستهلك وزيادة انتشار الإنترنت في المنطقة.

ومن جانب بكتيف، فإن 82% من الطلبات هي لمشتركات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي تتميز بمستويات متطورة من التقنيات الرقمية وإقبال كبير من المستهلكين على الحلول المبتكرة. وفي عام 2021، حصلت منتجات بكتيف المسجلة لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على جائزة المنتجات الأكثر ابتكاراً، مما يعزز مكانة بكتيف كعلامة تجارية مبتكرة في قطاع العناية بالنظافة عند السيدات.

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