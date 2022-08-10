شراكة بين «الأحواض الجافة العالمية - دبي» و«سيلفرستريم» لترشيد استهلاك السفن للطاقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «شركة الأحواض الجافة العالمية - دبي» عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة التكنولوجيا البحرية، «سيلفرستريم تكنولوجيز» (Silverstream Technologies)، لتعزيز استخدام «تقنية التزليق الهوائي» الرائدة في الأسواق، والخاصة بالسفن التي تدخل حوض بناء وإصلاح السفن المزدحم التابع للشركة كل عام.

وتعتبر «الأحواض الجافة العالمية - دبي»، هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، وأكبر مركز في الشرق الأوسط لإصلاح السفن وتحويلها وبناء السفن الجديدة والحفّارات ومشاريع «الصيانة والإصلاح والتشغيل»، مع التركيز بشكل خاص على مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

أما «تقنية التزليق الهوائي» فهي تقنية معتمدة بموجب «المؤشر التصميمي لفعالية استهلاك السفينة للطاقة» (EEDI) للسفن الجديدة والصادر عن المنظمة البحرية الدولية، فضلاً عن «مؤشر فعالية استهلاك السفن الموجودة للطاقة» (EEXI)، ومتطلبات «مؤشر كثافة انبعاثات الكربون» (CII)، والتي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2023. وتنص الاتفاقية المبرمة مع شركة «سيلفرستريم» على أن تصبح شركة «الأحواض الجافة العالمية - دبي» مزودًا معتمدًا لتكنولوجيا «سيلفرستريم» في مجموعة متنوعة من مشاريع التعديل التحديثي التي ستدعم المالكين في تلبية متطلبات لوائح الكفاءة.

وسيعمل الشريكان معًا من أجل الترويج لنظام Silverstream®‎ مع تبادل المعرفة حول الجوانب الفنية والتجارية لإجراءات التثبيت الخاصة بالنظام. وتمثل الشراكة خطوة أخرى في التوسع العالمي لشركة «سيلفرستريم»، في ظل التعاون مع أفضل أحواض إصلاح وصيانة السفن وشركاء سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم للاستفادة من علاقاتهم وخبراتهم المحلية.

وقال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة «الأحواض الجافة العالمية» بهذه المناسبة: «إنه من دواعي سرورنا الدخول في هذه الشراكة المهمة مع شركة «سيلفرستريم»، المزود المبتكر للتكنولوجيا النظيفة، في إطار التزامنا بتعزيز الأداء البيئي للشحن البحري. ونعتزم معًا تبادل الخبرات الفنية والترويج لحل ذي كفاءة مثبتة من أجل تقليل البصمة الكربونية للصناعة البحرية».

من جانبه، قال «نواه سيلبرشميت»، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سيلفرستريم تكنولوجيز» قائلاً: «نحن فخورون بالإعلان عن تعاوننا مع «الأحواض الجافة العالمية - دبي»، الشركة الرائدة عالميًا في إصلاح السفن وتحويلها وخدمات إنشاء السفن الجديدة. وباعتبارها مؤسسة للسفن العالمية تحظى باحترام كبير وتتمتع بعقود من الخبرة، فإنها ستسهم في تعزيز تطبيق نظامنا Silverstream®‎ المعتمد، وتعزيز موثوقية سلسلة التوريد الخاصة بنا وسلامتها، وزيادة الوعي بقدرات تقنياتنا على تحسين كفاءة السفن والمرونة التشغيلية».

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