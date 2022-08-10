«أسترا تك» تستحوذ على PayBy للتكنولوجيا المالية

المصدر: دبي - البيان

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استحوذت شركة أسترا تك ('Astra')، وهي مجموعة استثمار وتطوير تكنولوجي مقرها الإمارات، على شركة PayBy التي تعد واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا المالية وأكثرها ابتكاراً في دولة الإمارات.

يأتي ذلك عقب استحواذ الشركة أخيراً على تطبيق «رزق»، وهي منصة إلكترونية متطورة للخدمات المنزلية المتنوعة. ويشكل الاستحواذ على PayBy خطوة استراتيجية رئيسية لشركة أسترا تك، التي تعمل على جمع تمويل بنحو 500 مليون دولار، نحو تحقيق طموحها لإطلاق منصة ثورية فائقة القدرات، التي ستصبح منظومة رقمية ثورية قادرة على معالجة المشكلة المتزايدة والمتمثلة في إجهاد المنصات.

وقاد رائد الأعمال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أسترا، عملية الاستحواذ على PayBy، والتي تجلب تقنيات دفع وخدمات مالية متطورة ومعقدة لمنصة أسترا فائقة القدرات لتوفير حلول الدفع السلس للمستهلكين، والتجار والشركات. وحققت PayBy نمواً كبيراً خلال العامين الماضيين مع أكثر من 2 مليون مستخدم إضافة إلى آلاف التجار ومزودي الخدمات النشطين. ونفذت الشركة اعتباراً من مايو 2022 معاملات بقيمة 600 مليون درهم إماراتي.

وقال أبو الشيخ معقباً على عملية الاستحواذ: «لعبت شركة PayBy دوراً رئيسياً في ريادة الشمول المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تعد لاعباً أساسياً في المنظومة الرقمية غير النقدية في الدولة. ومن خلال دمج تقنيات وحلول PayBy، وإشراك فرق العمل في منصة أسترا فائقة القدرات، فإن سرعتنا وقدرتنا على تعزيز خدماتنا في مجال حلول الدفع الرائدة وتحويل الأموال، ستشهد تسارعاً بوتيرة عالية بشكلٍ كبير».

وتخطط شركة أسترا للاستحواذ على منصات قائمة ورائدة في القطاع وإعادة توظيفها ودمجها معاً لإنشاء منصة فائقة القدرات، لإحداث ثورة في الطريقة التي يعيش بها الناس حياتهم من خلال مساعدتهم على توفير وقت كبير عند إكمال المهام الأساسية اليومية، بما في ذلك المدفوعات والتحويلات والمعاملات. وبالإضافة إلى ذلك، تهدف أسترا إلى تقديم قيمة أفضل للموردين والشركاء في الخدمات الشخصية والمنزلية من خلال إزالة عبء هياكل العمولات غير المواتية.

وأضاف عبدالله أبو الشيخ: «بهذا الاستحواذ نقترب أكثر من تحقيق رؤيتنا ويسعدنا انضمام فريق PayBy إلينا. ويتيح لنا دمج منتجات PayBy مع منصة أسترا فائقة القدرات إنشاء المنظومة التكنولوجية التي نتطلع إليها وتنميتها بسرعة فائقة. كما يساعد أيضاً على تقديم تجربة مستخدم مقنعة ومريحة وهيكل عمولة مستدام لتجارنا وشركاتنا، وهو أمر تعاني منه الكثير من التطبيقات الفائقة اليوم».

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