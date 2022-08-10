186.9 مليون درهم صافي أرباح أبوظبي الوطنية للتأمين خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عن نتائجها المالية محققة صافي أرباح بلغ 186.9 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «واصلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تحقيق نتائج مالية قوية في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.. ومع دخولنا النصف الثاني من العام، فإننا متفائلون حيال توقعاتنا للمستقبل، حيث سنواصل الاستثمار في أحدث التقنيات لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسوق، والمساهمة في تحقيق طموحات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أداءً قوياً خلال الستة أشهر الأولى من حيث نمو الإيرادات، فقد ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 20.9% ليبلغ 3.23 مليارات درهم.. وعلى الرغم من الضغوط التي واجهتها أسعار بعض فروع التأمين مع عودة السلوكيات الاستهلاكية والحركة على الطرقات إلى طبيعتها، إلا أن معظم فروع التأمين حافظت على أدائها الإيجابي. ونتيجة لذلك، بلغ صافي إيرادات الاكتتاب خلال النصف الأول من العام 253.9 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 24.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة للنمو المتوازن بين مختلف فروع التأمين.. وتأثرت إيرادات الاستثمار جراء تقلبات الأسواق ضمن العديد من فئات الأصول مع انخفاض معظم الأصول الرئيسية المصنفة بنسب تتراوح بين 10% و20% منذ بداية عام 2022. وواصلت الشركة إدارتها الرشيدة للمصاريف، حيث فاق نمو الأقساط معدل نمو المصاريف بالرغم من التكاليف المرتبطة بسياسات الامتثال كاعتماد معيار التقارير المالية الدولي المتعلق بعقود التأمين (IFRS 17)، إلى جانب مواصلة الاستثمار في القدرات والإمكانيات الرقمية الجديدة».

من جانبه، قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «نفخر في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بكوننا إحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يتجلى في قوة أدائنا المالي، وثقافة التميز والجودة في الخدمة، بالإضافة إلى حرصنا على نشر وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، وحصتنا السوقية.. سنواصل في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين التزامنا بدعم كل أولويات الأعمال الرئيسية، والعمل الوثيق مع الشركاء والأطراف المعنية عبر مبادراتنا المختلفة التي تشمل التوطين، والصحة والرفاهية، والتغير المناخي، والمشاركة في مختلف المبادرات الاجتماعية.. وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، قامت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بتجديد شراكاتها مع العديد من المبادرات الاجتماعية الهادفة، والشراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة، كما أطلقت برنامج «إمكاناتي» لتطوير الكفاءات الإماراتية الشابة، ونشرت تطبيق الصحة والرفاهية (LiveWell) للعملاء».

واختتم قائلاً: «ومع احتفال الشركة بالذكرى السنوية الـ 50 على تأسيسها خلال العام 2022، يسعدنا مواصلة المشاركة في مختلف المبادرات التي تصب في صالح خير ورفاهية المجتمع، ودعم المشاريع والرؤى الاستراتيجية المختلفة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والمضي قدماً في مسيرة النجاحات على مدار الخمسين عاماً المقبلة».

ووفقاً للنتائج المالية، فقد ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة بنسبة 20.9% ليصل إلى 3.23 مليارات درهم خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2022، مقارنة مع 2.67 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2021.

وبلغ إجمالي معدل الأقساط المحتفظ بها لدى الشركة 31.9% خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2022، مقارنة مع 34.3% للفترة نفسها من عام 2021 بلغ صافي إيرادات الاكتتاب 253.9 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2022، مقارنة مع 280.3 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2021.

وبلغت المصروفات الإدارية والعمومية 129 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2022، مقارنة مع 118.9 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2021، وبلغ صافي الأرباح الفنية 124.9 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2022، مقارنة مع 161.4 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2021.

وبلغ صافي أرباح الاستثمار والإيرادات الأخرى 62 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2022، مقارنة مع 87.3 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2021.

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