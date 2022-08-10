"ويتيكس" 2022 يوفر زيارات ميدانية للتعريف بالمشاريع المستدامة في دبي

المصدر: البيان

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تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، على هامش معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2022، عدداً من الزيارات الميدانية في أرجاء أبرز مشاريعها لتعريف الوفود والعارضين وزوار المعرض على أحدث الابتكارات في مجال الاستدامة، وإطلاعهم على جهود الهيئة وإنجازاتها الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة.

وتنظم الهيئة الدورة الرابعة والعشرين من المعرض بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشمل جدول الزيارات الميدانية تجربة علمية متطورة لاختبار الحافلات الكهربائية الذكية والمبتكرة ذاتية القيادة في مسار الابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. كما تتضمن الزيارات جولة في أروقة مركز الابتكار التابع للهيئة، والذي يحتضن متحفاً ومعرضاً للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ومركز مؤتمرات.

ويوفر المعرض في مركز الابتكار للزوار تجربة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، ويسلط القسم الأول من المعرض الضوء على مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي إضافة إلى أبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة. وتتضمن الأقسام الأخرى في المعرض أكثر من 30 عرضاً تفاعلياً لتعريف الزوار بتطورات الطاقة المتجددة، إضافة إلى متحف الهيئة ومحطات تحلية المياه، والمنطقة البصرية، ومعرض لتطور تقنيات الطاقة الشمسية، وغيرها.

للراغبين بحجز رحلتهم، يرجى الضغط على الرابط التالي: https://www.wetex.ae/ar/sitevisitregistration

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