إعمار لإدارة مراكز التسوّق تطلق عروض العودة إلى المدارس

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أطلقت شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق عروضاً مميزّة تُلبّي كافة متطلّبات الطلّاب مع اقتراب موعد العودة إلى المدرسة، وذلك عبر سلسلة من متاجر أبرز العلامات التجارية المتواجدة في كلّ من "دبي مول"، و"دبي هيلز مول"، و"دبي مارينا مول".

وتنطلق الفعاليات بدءاً من 7 أغسطس وحتى 4 سبتمبر، حيث تستضيف المراكز التجارية الثلاثة مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تضفي طابع المرح والبهجة للأطفال وجميع المتسوّقين، بالإضافة إلى العديد من ورش العمل التي تلقي الضوء على معارف العلوم، والألعاب الترفيهية التي تُسهِم في تهيئة الأطفال للعام الدراسي المقبل بعد قضاء أوقات ممتعة خلال فترة الإجازة.

كما تتضمّن العروض كافة اللوازم والاحتياجات المدرسية لجميع الطُلاب من مختلف المراحل الدراسية وأولياء أمورهم بأسعار تنافسية ومميزة، إلى جانب استمتاعهم بتجربة تسوّق فريدة ضمن وجهات التسوّق الثلاثة تزامناً مع الفعاليات المتنوّعة التي تُقام على هامش "مفاجآت صيف دبي".

دبي مول

تُقام الأنشطة في ردهة النجمة وتستمرّ حتى 28 أغسطس، لاستقطاب الأطفال ومنحهم فرصة التعليم لإثراء معارفهم في العلوم عبر ورش العمل اليومية، بالإضافة إلى العروض الحيّة خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي تُقام من الساعة 4 عصراً وإلى 10 مساءً.

كما توفّر المنصة المخصّصة لأنشطة حملة "العودة إلى المدارس" في دبي مول، شاشات تفاعلية تستعرض جدول الرموز الكيميائية، بالإضافة إلى التمتّع بلعبة الرسم السريع "بيكشينري" على الشاشة الضخمة مع زيادة التفاعل مع الزوّار وتشجيعهم لكشف اللغز وتخمين الصورة ليتمكّنوا من الحصول على جوائز فورية وقيّمة.

كما يُمكن لكافة المتسوّقين في دبي مول المشاركة في "صفقة العام الكبرى"، ودخول السحب للفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون درهم إماراتي نقداً، أو الجائزة الأسبوعية، بطاقة هدايا إعمار قيمة 25,000 درهم إماراتي، عند إنفاق 500 درهم إماراتي أو أكثر وتقديم إيصالات الشراء للمشاركة في السحب.

دبي هيلز مول

تُقام الفعاليات في الطابق الأرضي في جراند أتريوم، وتضمّ مجموعة من الأنشطة الترفيهية المستوحاة من العلوم التطبيقية وورش العمل والعروض المميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى التقاط الصور عند اللوحة الجدارية الضخمة التي تحمل عنوان "Head in the Clouds".

وسيتمكّن أفراد العائلة المكوّنة من 5 أفراد من دخول منطقة الفعاليات والمشاركة في إحدى ورش العمل عند إنفاق 250 درهماً إماراتياً في المركز التجاري. كما يُمكنهم مضاعفة نقاط U من إعمار على أية مشتريات بقيمة 100 درهم أو أكثر، من خلال مسح إيصالات الشراء عبر تطبيق U من إعمار، فضلاً عن الدخول في السحب الأسبوعي للفوز بمئة ألف نقطة إضافية من نقاط U من إعمار (أي ما يعادل 10 آلاف درهم إماراتي).

دبي مارينا مول

عند إنفاق 250 درهماً إماراتياً أو أكثر، يحظى المتسوّقون في دبي مارينا مول بأوقات رائعة مليئة بالمرح والحماس من خلال الأنشطة والفعاليات المُقامة داخل منطقة دوم أتريوم، وتتضمّن ورش عمل ذات الطابع العلمي، وعروض الخدع السحرية، وتَعلُّم صنع الصابون يدوياً، وغيرها الكثير. كما يُمكن للأطفال والعائلات تجربة لعبة الذاكرة العملاقة، لاختبار قدراتهم الحسابية بأسلوب ممتع وجذاب، فضلاً عن كسب نقاط U إضافية عند التسوّق في دبي مارينا مول.

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