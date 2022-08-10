خصم 60٪ على 4 باقات.. "اتصالات" تقدم عرضاً حصرياً لكبار المواطنين

المصدر: البيان

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أعلنت اتصالات عن عرض حصري للعملاء من فئة كبار المواطنين من أبناء الإمارات.

وبموجب هذا العرض الحصري من "اتصالات " أصبح الآن بإمكان العملاء من فئة كبار المواطنين من أبناء الإمارات والحاملين لبطاقة "ذخر" و بطاقة "بركتنا" الاستفادة من خصم يصل إلى 60٪ على أربع باقات مختارة من باقات "Freedom"، ويمكنهم أيضًا التمتع بمعاملة مميزة في كافة متاجر "اتصالات من e&" والحصول على الأولوية في استقبال مكالماتهم في مركز خدمة العملاء، ويمكن لعملاء باقات Freedom الحاليين أو العملاء الجدد من هذه الفئة تفعيل العرض عبر أي من مراكز الخدمات.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع السياسة الوطنية لدولة الإمارات في تقدير جهود كبار المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وفق ما ورد في مئوية الإمارات 2071، والتي تؤكد على الاهتمام بكافة شرائح المجتمع الإماراتي.



وتعد بطاقة "ذخر" بطاقة خاصة تصدر عن هيئة تنمية المجتمع في دبي أما حاملي بطاقة "بركتنا" فهم من المسجلين ضمن قاعدة بيانات مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي، وتُمنح البطاقتان لكبار المواطنين لتمكنهم من الحصول على حزمة واسعة من الخدمات والتسهيلات والخصومات، التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة في الدولة.

يذكر أن مجموعة اتصالات قد أطلقت علامتها التجارية الجديدة e& في 23 فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة ولا تزال أعمال الاتصالات في المجموعة تدار من قبل اتصالات الإمارات التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية "اتصالات من e&" في سوقنا المحلية، ومن قبل الشركات الفرعية للعمليات الدولية " e& الدولية" ما يضمن الحفاظ على إرث المجموعة في قطاع الاتصالات، وتعزيز شبكة اتصالاتها القوية، ومضاعفة القيمة المقدمة لجميع شرائح العملاء.

وللتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، تأتي "e& الحياة"، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للعملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية. ومن أجل تعزيز الاستثمار التكنولوجي للحكومات وقطاع الأعمال والمشاريع، تركز "e& المؤسسات" على زيادة القيمة التي تقدمها e& للشركات والحكومات إلى أقصى حد من خلال حلول الأمن السيبراني القوية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة. وستركز "e&" من خلال "e& الاستثمار" على الفرص الاستثمارية وعمليات الاستحواذ، لتعزيز حضورها عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين.

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