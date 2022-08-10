74.7 مليوناً أرباح «يلا المحدودة» الربعية بنمو 10.9%

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «يلا المحدودة» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، أمس، عن نتائجها التشغيلية والمالية غير المدققة للربع الثاني من العام 2022، محققةً إيرادات قياسية بلغت 279.4 مليون درهم، بزيادة قدرها 14.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وكشفت البيانات المالية عن ارتفاع صافي أرباح المجموعة إلى 74.7 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي وهو ما انعكس على نمو صافي هامش الربح ليصل إلى 26.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 35.6% إلى 29.9 مليون في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 22.1 مليون مستخدم في الربع الثاني من العام 2021، وارتفع العدد الكلي للمشتركين بخدمات يلا المدفوعة بنسبة 65.3% إلى 10.6 ملايين مشترك خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 6.4 ملايين مشترك خلال العام الماضي.

وأشاد تاو يانغ، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة «يلا المحدودة»، بالنتائج المالية القوية التي حققتها الشركة خلال الربع الثاني، مؤكداً أنها تجاوزت كل التوقعات التي رسمتها الشركة، ما يعكس تميز وجودة الخطط التشغيلية الاستراتيجية التي تتبناها يلا والتي أسهمت بشكل فعّال في دعم عمليات الشركة.

وأعرب صيفي إسماعيل رئيس مجموعة «يلا المحدودة»، عن سعادته بالأداء المتميز والنتائج المالية القياسية التي حققتها الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري والتي تدعم جهود الشركة لأن تصبح المنصة الأولى للتواصل الاجتماعي والترفيه على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التزامها بالمبادئ والقيم الأساسية المتمثلة في خدمة المستخدمين وفق أعلى معايير الجودة.

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