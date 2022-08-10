الأسهم تواصل الصعود بمكاسب 5.6 مليارات

المصدر: أبوظبي – صبري صقر ، وام

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واصلت أسواق الأسهم المحلية أمس الصعود للجلسة الثانية على التوالي واستقرت المؤشرات في المنطقة الخضراء مع استمرار إعلان الشركات المدرجة النتائج النصفية وسط توقعات بتحقيق المزيد من الأرباح وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 5.6 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.668 تريليون درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 2.674 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس منها 2.11 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و564 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وواصل مؤشر سوق أبوظبي التحليق مرتفعاً بنسبة 0.2%، كما ارتفع مؤشر سوق دبي 1.1% ليغلق عند 3385 نقطة بدعم صعود جميع القطاعات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.82 مليار درهم، منها 1.5 مليار درهم بأبوظبي و340 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 371 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 129 مليون سهم في دبي ونحو 242 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 17623 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.1% ليغلق عند 3385 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع العقار 2.3% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 2.4% و«ديار» 3.3% و«إعمار للتطوير» 2.3% و«تيكوم» 2.1% و«الاتحاد العقارية» 0.4%، كما صعد قطاع البنوك 0.7% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.4%، بينما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغير يذكر. وارتفع قطاع الاستثمار 0.4% مع صعود «سوق دبي المالي» 1.8%، بينما تراجع «شعاع كابيتال» 1% واستقر «دبي للاستثمار» دون تغير يذكر. كما صعد قطاع النقل 1% بارتفاع «أرامكس» 4.8%، وتراجع «العربية للطيران» 0.4%، بينما استقر «الخليج للملاحة» دون تغير يذكر.

وصعدت أسهم قطاعات الخدمات 1.7 % والسلع 8.2% والتأمين 1.2% والمرافق العامة 0.4%، بينما استقر الاتصالات دون تغير يذكر. كما صعد «ديوا» 0.4%، بينما تراجع «تعاونية الاتحاد» 0.7%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 121 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بنحو 33 مليون درهم، ثم «الإمارات للمرطبات» بنحو 26 مليون درهم، فيما كان سهم «شعاع كابيتال» الأكثر انخفاضاً بنسبة 1%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.2% ليغلق عند 10156 نقطة. وفي قطاع العقار صعد «الدار» 1.6%، بينما نزل «رأس الخيمة العقارية» 1%. وفي القطاع المالي والبنوك صعد «أبوظبي الأول» 0.9% و«أبوظبي التجاري» 1% و«أبوظبي الإسلامي» 1.8% بينما تراجع «العالمية القابضة» 0.9% وصعد «بروج» 2.4%، وفي الطاقة صعد «أدنوك للتوزيع» 4% و«دانة للغاز» 1.1% و«أدنوك للحفر» 2%. وفي الاتصالات تراجع «اتصالات» 0.6%، بينما ارتفع «الياه سات» 0.8%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط جاذباً 337 مليون درهم.

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