167 مليوناً أرباح «الياه سات» في النصف الأول بارتفاع 50.7%

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «الياه سات» أمس نتائجها للنصف الأول 2022، حيث سجلت الشركة أعلى إيرادات في تاريخها بزيادة 8.1% على أساس سنوي إلى 755 مليون درهم وارتفع صافي الأرباح إلى 167 مليون درهم بزيادة 50.7% على أساس سنوي.

وتجاوزت الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها 7.7 مليارات درهم «2.1 مليار دولار» بما يعادل 5.2 أضعاف الإيرادات السنوية للسنة المالية 2021 .

وتسير المجموعة بخطى ثابتة لزيادة توزيعات الأرباح للسنة المالية 2022 بنسبة لا تقل عن 2% إلى 16.12 فلساً للسهم أو 393 مليون درهم «107 ملايين دولار»، يتم دفعها على دفعتين متساويتين ومن المتوقع أن تدفع في أكتوبر 2022 ومايو 2023. زخم إيجابي

وقال مصبح الكعبي، رئيس مجلس الإدارة: «يسرنا تسجيل أعلى إيرادات في تاريخ المجموعة ونمو الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك ، مع نمو صافي الأرباح رغم التحديات االعالمية».

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حققنا نتائج استثنائية ما يعكس ثقافتنا القائمة على الأداء المتميز لتوفير الإمكانات المبتكرة حيث تجاوزت إيراداتنا المستقبلية المتعاقد عليها 7.7 مليارات درهم بما يعادل 5.2 أضعاف الإيرادات السنوية للسنة المالية 2021.

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