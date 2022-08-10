1.39 مليار أرباح «أدنوك للحفر» النصفية بنمو 34%

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أدنوك للحفر» أمس، نتائج النصف الأول والربع الثاني المُنتهي في 30 يونيو 2022، حيث سجلت الشركة نمواً قوياً في صافي أرباحها عن النصف الأول 34% إلى 1.39 مليار درهم، وزادت الإيرادات 13% إلى 4.66 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووصلت أرباح النصف الأول قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 2.13 مليار درهم، بزيادة 16% على أساس سنوي وبهامش 45.7%، نتيجة استمرار الشركة في تحقيق نتائج قوية في كفاءة التكلفة.

نمو الإيرادات

وشهدت إيرادات الشركة نمواً خلال الربع الثاني بواقع 11% على أساس سنوي إلى 2.45 مليار درهم مدفوعةً بشكل أساسي بقطاعي خدمات الحفر البرية وخدمات حقول النفط. وارتفعت أيضاً الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني بمعدل 7% مقارنة بالربع الأول ووصلت إلى 1.10 مليار درهم. كما ارتفع صافي أرباح الربع الثاني من عام 2022 بمعدل 17% مقارنة بالربع الأول، وبنحو 19% على أساس سنوي إلى 749.19 مليون درهم.

وذكرت «أدنوك للحفر» أن معدل استخدام للأسطول بلغ 98% خلال النصف الأول.

وشهد برنامج الشركة لتوسيع أسطول الحفارات زخماً إضافياً في النصف الأول بإضافة 8 حفارات جديدة، حيث تمت إضافة خمس حفارات من طراز (Helmerick & Payne FlexRigs) في الربع الأول من العام، وتم توقيع اتفاقيات بيع وشراء لثلاث حفارات بحرية ذاتية الرفع في الربع الثاني من العام نفسه.

وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح المستدامة والتدريجية في «أدنوك للحفر»، أكد مجلس الإدارة الزيادة في توزيعات الأرباح نصف سنوية المؤقتة بنسبة 5% البالغة 1.25 مليار درهم بواقع 7.83 فلوس للسهم العادي للسنة المالية 2022 يتم دفعها في الربع الرابع.

الأهداف الاستراتيجية

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة «أدنوك للحفر»: استمرت الشركة في تحقيق نمو قوي خلال 2022 والوفاء بالتزامها بمواصلة التقدم والعمل على زيادة العوائد لمساهميها. وتُعتبر النتائج نصف السنوية المتميزة، والتنفيذ الناجح للخطط والأهداف الاستراتيجية، دليلاً على الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة للمساهمة في تحقيق هدف «أدنوك» بزيادة سعتها الإنتاجية، وكذلك هدف دولة الإمارات بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. وكجزء من سياسة توزيع الأرباح المعلنة سابقاً، يسر مجلس الإدارة تأكيد أن توزيعات الأرباح المؤقتة للسهم ستشهد زيادة بنحو 5% بواقع 7.83 فلوس للسهم، وبذلك تصل قيمة الدفعة الأولى من السنة المالية 2022 إلى 1.25 مليار درهم.

وقال عبد الرحمن عبد الله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: اكتسب برنامج توسيع أسطولنا زخماً حقيقياً وهو أمر أساسي لاستراتيجية نمونا. وستساعدنا الحفارات التي أضفناها إلى أسطولنا في النصف الأول من هذا العام في الوفاء بالتزاماتنا تجاه مساهمينا، بما في ذلك «أدنوك» التي تعمل من أجل بلوغ أهداف رفع سعتها الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات.

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