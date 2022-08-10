سوق أبوظبي يدرج صندوق شيميرا تركيا

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، إدراج صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز تركيا شريعة المتداول، كسابع صندوق مؤشرات متداولة مُدرج بما يعزز مكانة السوق كوجهة إقليمية لمختلف فئات صناديق المؤشرات المتداولة المتخصصة قطاعياً وجغرافياً.

وصندوق شيميرا ستاندرد آند بورز تركيا شريعة المتداول، هو صندوق استثمار متداول شفاف ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل، ويتتبع حركة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة ببورصة إسطنبول.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن السوق يواصل توسّيع مجموعة منتجاته وخدماته مع إدراج صندوق «شيميرا ستاندرد آند بورز تركيا شريعة» مما يدل على جاذبية السوق كوجهة مفضلة للإدراج، ويؤكد مكانته كواحد من أكثر الأسواق المالية تنافسية في المنطقة.

وأضاف أن إدراجات صناديق الاستثمار المتداولة تأتي ضمن استراتيجية سوق أبوظبي الهادفة إلي تعزيز عمق السوق وجذب مصادر جديدة للسيولة، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي يمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى طرح مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة .

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