146 مليون درهم ثمناً لفيلا «ريفا ديل لوسو» بحي المليارديرات في نخلة جميرا

المصدر: دبي- البيان

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شهد سوق العقارات في دبي ازدياداً كبيراً في معدل الطلب وحظي باهتمام قوي من المستثمرين من جميع أنحاء العالم نتيجة لكيفية تعامل دولة الإمارات مع الوباء وإصلاحات قوانين الإقامة، ووفقًا لشركة «بي 1 بروبيرتيز» (B1 Properties)، فإن أسعار الفيلات في السعفة G المعروفة باسم حي المليارديرات «Billionaires Row»في نخلة جميرا، آخذة في الارتفاع، حيث يبلغ متوسط الزيادة في القيمة 40% لكل عقار بشكل عام. ويشير هذا الاتجاه التصاعدي إلى الارتفاع المطلق لأسعار العقارات الفاخرة في نخلة جميرا.

ومن أحدث مشاريع الفيلات المعروضة للبيع في حي المليارديرات هي فيلا ريفا ديل لوسو، وهي واحدة من أغلى الفيلات المميزة وأكثرها تميزًا، وتبلغ قيمتها 146 مليون درهم (40 مليون دولار).من مميزاتها وواجهتها الفريدة من نوعها من الناحية المعمارية كما أنها عملية وخلابة. والفيلا، بتصميمها الخارجي المنفذ من قبل SAOTA وCK Architecture وديكوراتها الداخلية المنفذة من قبل Massimo Castagna الحائز على العديد من الجوائز في مجال التصميم، مدرجة حصريًا من خلال شركة «بي 1 بروبرتيز» بواسطة المطور، شركة ألباغو العقارية، عينت شركة «ألباغو العقارية» شركة «بي ون بروبيرتيز» شريكاً حصرياً لخدمات الوساطة العقارية الفاخرة، وذلك بعد أن حققت 700 مليون درهم مبيعات سنوية خلال عام 2021.

وقال بابك جعفري، مؤسس شركة «بي 1 بروبيرتيز»: «إن امتلاك قطعة أرض في السعفة جي في نخلة جميرا يشبه امتلاك الألماس. هناك عدد من المستثمرين الأثرياء الذين يبحثون عن عقارات فاخرة فريدة من نوعها، من حيث البناء والهندسة المعمارية والتشطيبات. وهذه هي أنواع العقارات التي ندرجها في شركة»بي 1 بروبيرتيز«، وباعتبارنا الوسيط الحصري لشركة ألباغو العقارية، فهذا يضيف لنا مجموعة رائعة من العقارات الاستثنائية إلى محفظتنا.

بما أن مساحات الأرض المبنية للعقارات في ازدياد مستمر، هذا مؤشر يدل على أن العيش وسط مياه البحر النقية سيصبح أكثر قيمة. لقد بدأت شركة»بي 1 بروبرتيز«في عام 2021، بعد أكثر من 17 عامًا من الخبرة في هذا المجال». وأضاف قائلاً: «من خلال تحقيق 700 مليون درهم مبيعات سنوية لشركة» بي 1 بروبرتيز«، نأمل أن نستمر في سعينا لإنشاء مجموعة استثنائية من العقارات التي تعكس الفخامة المثالية وتقديم قيمة غير مسبوقة للعملاء في سوق متنامٍ».

وتبلغ مساحة فيلا «ريفا ديل لوسو» أكثر من 13000 قدم مربع وتتكون من أربعة طوابق. والطابق الأكثر تميزًا هو قبو السيارات الموجود تحت الماء، حيث إنه مصمم خصيصًا لعشاق السيارات. وتم بناؤه على عمق 3.5 أمتار تحت الماء ويمكنه استيعاب ما يصل إلى 10 سيارات بأمان في بيئة يتم التحكم في درجة حرارتها. وهذه الميزة غير مسبوقة ولا نظير لها. أما الطوابق الأخرى فهي تجسيد للمعيشة الفاخرة من خلال خمس غرف نوم وسبعة حمامات، وغرفة معيشة تتميز بأسقف بارتفاع سبعة أمتار وتفتح على منطقة سطح بمسبح إنفينيتي بطول 30 مترًا يمتد بعرض العقار.

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