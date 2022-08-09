«هيتاشي إنرجي» تدعم جهود التحول إلى الطاقة المتجددة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «هيتاشي إنرجي»، التي تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة، ومقرها دبي، عن فوزها بعقد ضخم من شركتي «تينيت» Tennet و«ترانسنت بي دبليو» TransnetBW، وهما اثنان من المشغّلين الأربعة لنظام نقل الطاقة في ألمانيا، وذلك لتوريد حل نقل الطاقة لمشروع رابط التيار المباشر عالي الجهد SuedLink DC4 بين شمال البلاد وجنوبها.

ويعد مشروع SuedLink DC4 من أهم الشبكات الكهربائية والمشاريع الداعمة لتحول الطاقة في ألمانيا. وسيلعب دوراً حاسماً في تحقيق تحول الطاقة في ألمانيا، بما يمكّن من تقليص استخدام الوقود الأحفوري ومساعدة البلاد في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2045.

وسيعمل رابط SuedLink DC4، عبر استخدام تكنولوجيا HVDC Light من «هيتاشي إنرجي»، على نقل ما يصل إلى 2000 ميغاواط من الكهرباء النظيفة، بما يكفي لإمداد 5 ملايين أسرة ألمانية بالكهرباء. وسينقل الرابط بفاعلية التيار الكهربائي لمسافة 550 كم تحت الأرض، بقدرة 525 كيلوفولت، ليُرسل بذلك الطاقة الموّلدة من الرياح من الشمال إلى الجنوب الصناعي، وكذلك بشكل تبادلي الطاقة الموّلدة من أشعة الشمس من الجنوب إلى الشمال عند الضرورة.

وبهذه المناسبة، قال نيكلاس بيرسون، العضو المنتدب لأعمال دمج الشبكات في «هيتاشي إنرجي»: «فخورون في الاضطلاع بدور حاسم في هذا الاستثمار البالغ الأهمية في مسيرة تحول ألمانيا نحو الطاقة المتجددة وبلوغ الحياد الكربوني»، مضيفاً أن «تقنية HVDC Light تعد التقنية المُمكّنة لعمليات نقل الطاقة المتجددة البرية والبحرية واسعة النطاق».

وبدوره، قال تيم مييرجيرغنز، رئيس العمليات لدى شركة «تينيت»: «سيشكل مشروع SuedLink العمود الفقري لتحول قطاع الطاقة في ألمانيا. ومع إرساء عقد نظام التيار المباشر عالي الجهد DC4 على شركة هيتاشي إنرجي، فنحن نتقدم الآن بخطى ثابتة نحو تحقيق الفائدة القصوى من هذا الرابط الهام للطاقة».

وستقوم «هيتاشي إنرجي» بتوريد تقنية محطة محولات تيار مباشر عالي الجهد HVDC Light إلى كل طرف من رابط SuedLink DC4 من أجل تحويل طاقة التيار المتناوب من الشبكة المُرسلة إلى تيار مباشر لتوصيله عبر الرابط، ومن ثم تحويله مجدداً إلى تيار متناوب لنقله إلى الشبكة المُستقبلة. ويشتمل العقد على ثلاث محطات كابلات مقطعية لتسريع عملية الكشف عن حالات الخلل في الرابط.

وكجزء من التزامها طويل الأجل تجاه تحول الطاقة في ألمانيا، فازت «هيتاشي إنرجي» أو أنجزت مؤخراً طلبات لتوفير حلول تعمل على دمج مصادر طاقة متجددة واسعة النطاق. وتشتمل هذه على محطات محولات لوصلة التيار المباشر عالي الجهد «نورد لينك» NordLink بين ألمانيا والنرويج، ومحطات محولات لربط مزرعة الرياح البحرية DolWin5 بسعة 900 ميغاواط في بحر الشمال في ألمانيا، وحل الشبكة المدمجة «كريغرز فلاك» الذي يربط شبكات الطاقة الوطنية الألمانية مع مزرعتين للرياح البحرية في بحر البلطيك والدنمارك، إضافة إلى حلول لتعزيز جودة الطاقة لتمكين تدفق مزيد من الطاقة المتجددة من الشمال إلى جنوب ألمانيا.

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