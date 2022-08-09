11 % نمواً في أرباح الرمز للنصف الأول من عام 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة الرمز للاستثمار والتطوير، وهي شركة مدرجة في سوق دبي المالي تقدم مجموعة متنوعة من الحلول المالية بما في ذلك إدارة الأصول وتمويل الشركات وصنع السوق والوساطة الرئيسية وإدارة الاكتتاب العام وأبحاث، عن ارتفاع صافي ربحها بنسبة 11% للنصف الأول من عام 2022 مقارنة بذات الفترة من العام 2021.

وعكست نتائج النصف الأول من عام 2022 تحسناً في الميزانية العمومية وبيان الدخل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع العائد على السهم 9.3% للفترة.

وتواصل «الرمز» تحقيق تقدم ملحوظ في تطبيق استراتيجيتها المعتمدة والتي ترتكز على ضبط الميزانية العمومية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتطوير الخدمات الرقمية. في عام 2022، أحرزنا تقدماً ملحوظاً في تحسين الميزانية العمومية عبر التخارج من بعض الاستثمارات وتوجيه العوائد نحو أنشطة الإقراض.

وقال محمد مرتضى الدندشي – العضو المنتدب تعليقاً على النتائج: «حققت شركة الرمز إنجازات كبيرة خلال الفترة الحالية من حيث تحسين ميزانيتها العمومية مما أدى إلى ارتفاع في إيرادات الفوائد خلال الفترة. لقد حافظنا أيضاً على الزخم بخصوص أهدافنا لتطوير الأعمال عبر تحسين مصادر الإيرادات. كما أننا سعيدون بالتقدم الذي أحرزناه في خطة التحول الرقمي مع الحفاظ على مستويات التكلفة ونسبة التكلفة إلى الدخل».

وتأسست في عام 1998، الرمز شركة مساهمة عامة مقرها الإمارات العربية المتحدة ومدرجة في سوق دبي المالي وتخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة وسلطة دبي للخدمات المالية.

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