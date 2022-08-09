أكاديمية هورايزن التابعة لـ«إيدج» تنال شهادتين من «بورو فيريتاس»

المصدر: العين - وام

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كشفت «هورايزن»، أكبر أكاديمية مستقلة للتدريب على طائرات الهليكوبتر في الشرق الأوسط، والتابعة لمجموعة «إيدج»، حصولها على شهادة أمن المعلومات ISO27001 وشهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO22301 من شركة بورو فيريتاس، المتخصصة في خدمات الفحوصات المخبرية والمراقبة وإصدار الشهادات بمستوى عالمي.

جاء ذلك خلال حفل أقيم داخل مقر أكاديمية هورايزن في العين، حضره ممثلون عن بورو فيريتاس والإدارة التنفيذية لهورايزن، وموظفو الأكاديمية.

وقدم مسؤول تطوير الأعمال لدى بورو فيريتاس، شان سايت، والمسؤولة الأولى عن المبيعات والتسويق، زيليكا جوفوفيتش، الشهادتين إلى الرئيس التنفيذي لهورايزن حارب ثاني الظاهري.

وأعرب ممثلا بورو فيريتاس عن تقديرهما لجهود هورايزن في تأمين بياناتها وضمان استمرارية أعمالها.

وفي معرض حديثه حول هذه المناسبة، قال الظاهري: تلتزم هورايزن دوماً بحماية بيانات العملاء وسريتها، واعتمدنا نظاماً لإدارة أمن المعلومات ضمن الشركة؛ وفي الوقت نفسه، نؤسس أنظمة لإدارة استمرارية الأعمال لدينا، ونؤمن أن إجراءات أمن المعلومات المناسبة يجب أن تترافق مع استمرارية الأعمال للوقاية من التهديدات المحتملة في عالم اليوم، ونعبر اليوم عن فخرنا بالإنجازات التي حققناها.



إنجازات



وأضاف إن هذا الإنجاز يضاف لإنجازات هورايزن، ويعكس المهنية العالية المستمرة للموظفين، وقال إن الأكاديمية ستتمكن عبر هذه الأنظمة الجديدة المعتمدة، من مواصلة عملياتها رغم حدوث أي أزمة محتملة، ثم استئناف العمليات المعتادة والطبيعية بعد فترة وجيزة.

ومنذ تأسيسها عام 2003، تعد هورايزن أكاديمية التدريب الأولى في الشرق الأوسط التي تقدم جلسات تدريب على الطيران للعملاء التجاريين والعسكريين باستخدام طائرات «بيل»، وأكملت بنجاح أكثر من 150.000 ساعة تدريبية لتحسين مهارات طياري الهليكوبتر.

وتشكل هورايزن جزءاً من قطاع دعم المهام لدى إيدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة المصنفة ضمن أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.

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