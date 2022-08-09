2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 2.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 436 مبايعة بقيمة 971.4 مليون درهم منها 76 مبايعة للأراضي بقيمة 232.51 مليون درهم و360 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 738.88 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 29 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة جميرا الثانيه وأخيراً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.38 مليار درهم منها 13 رهناً لأراض بقيمة 147.64 مليون درهم و88 رهناً لفلل وشقق بقيمة 1.24 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الممزر بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 93 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 55.13 مليون درهم كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 18 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 10 ملايين درهم.

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