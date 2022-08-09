«أڤيڤا» تضيف إمكانية مشاركة البيانات الصناعية إلى منصتها السحابية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت أڤيڤا، الشركة المتخصصة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية التي تدعم التحول الرقمي والاستدامة، عن إضافة قدرات متميزة لمشاركة البيانات الصناعية إلى منصتها السحابية AVEVA Connect وذلك للحلول المدمجة التي تقدم البرمجيات كخدمة.

وبفضل أحدث الإضافات إلى خدمات أڤيڤا السحابية، أصبح بوسع العملاء الآن الوصول إلى مركز بيانات أڤيڤا، وهو خدمة سحابية آمنة لتجميع وإدارة ومشاركة البيانات التشغيلية من أجل اكتساب مرئيات جديدة وتحسين الأداء التشغيلي. ويسمح مركز بيانات أڤيڤا للشركات الصناعية مشاركة البيانات التشغيلية بشكل انتقائي مع الجهات الموثوقة كالموردين الرئيسيين ومزودي المعدات وعلماء البيانات ومحللي بيانات الأعمال المؤسسية وغيرهم من الشركاء. وتوفر هذه الشبكة القائمة على المعلومات، والتي تربط المؤسسات كاقتصاد صناعي مترابط، إمكانية إطلاق الكفاءات التشغيلية وتعزيز الاستدامة ودعم التحول الرقمي على نطاق واسع.

وتواصل منصة AVEVA Connect إضافة الحلول المدمجة لتوفير البرمجيات كخدمة، والتي تجمع العملاء والشركاء معًا لتعزيز كامل المنظومة الصناعية من التصميم إلى العمليات وحتى التشغيل الأمثل. وتسمح المنصة السحابية الصناعية بإجراء البحث والوصول إلى البيانات وواجهة برمجة التطبيقات ومشاركة البيانات والمحتوى المرجعي. كما أن القدرة على تجميع البيانات في البنية السحابية من الأنظمة المادية وأنظمة الأطراف الأخرى تدعم تيسير التعاون من خلال التوأمة الرقمية – حيث تعد التوأمة الرقمية نسخًا افتراضية من الأصول المادية كمحطات الطاقة ومرافق التصنيع وغيرها.

وقال رونان دي هوج، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال المنصة السحابية لدى أڤيڤا: «بفضل تعزيز إمكانات مشاركة البيانات على نطاق واسع من خلال مركز بيانات أڤيڤا، أصبحت منصة AVEVA Connect أفضل من أي وقت مضى، حيث توفر أڤيڤا بنية تحتية مشتركة للمعلومات متصلة بالبنية السحابية ويمكن لعملائنا وشركائنا الاستفادة منها في بناء التطبيقات القيّمة ومواجهة أصعب التحديات الدقيقة في القطاع. تعدّ AVEVA Connect منصة مفتوحة يمكن التوسع فيها أو تقليل حجمها لدعم مرونة الأعمال فيما تتيح منظومة صناعية أكثر كفاءة وتشاركية».

وتستخدم مجموعة الطاقة المتجددة REG الإمكانات المتميزة لمشاركة البيانات السحابية من أجل تحسين موثوقية الأصول وتخفيض تكاليف الصيانة. كما تستخدم مركز بيانات أڤيڤا لمشاركة بيانات الأداء الواردة بشكل مستمر من أجهزة الطرد المركزي مع شريكها لرصد ومراقبة الأصول – Allied Reliability. وساهم هذا التعاون الوثيق بين مالك الأصول ومزود الخدمة في تمكين مجموعة الطاقة المتجددة من تخفيض زمن تعطل المعدات بنسبة تصل إلى 90 بالمائة.

أما Dominion Energy فتسمح لمنظومتها الموسّعة بالعمل بمزيد من الاستدامة عبر مشاركة البيانات التي تجمعها من وحدات توليد طاقة الرياح والشمس، حيث تتزايد أهمية البيانات الواردة من مصادر الطاقة للعملاء الراغبين بمراقبة الأثر البيئي للوحدات السكنية والتجارية من أجل تأكيد التزامهم بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة. وبهذا أصبح بوسع عملاء Dominion Energy الوصول إلى البيانات المحدّثة والموثوقة فيما يخص مصادر الطاقة مما يمكنهم من تلبية تعهداتهم ودعم الالتزام المسؤول للمصادر حول العالم.

يمكن لمالكي ومشغلي ومهندسي الأصول الصناعية حول العالم التواصل رقميًا وتعزيز الابتكار التشاركي من خلال AVEVA Connect لتحويل الفرص إلى قيمة ملموسة على الأعمال.

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