شيميرا للاستثمار تستحوذ على 55.9% من بلتون المالية القابضة بمصر

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة شيميرا للاستثمار، وهي شركة استثمارية خاصة مقرها أبو ظبي وتتولى إدارة محفظة متنوعة من الاستثمارات المحلية والدولية، عن إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 55.9% من شركة بلتون المالية القابضة. ومقرها مصر (المعروفة باسم: بلتون المالية)، وذلك بسعر 1.485 جنيه للسهم. وتأتي الصفقة في إطار استراتيجية شيميرا الهادفة إلى تطوير الاستثمارات القادرة على توليد القيمة وتنمية تواجدها على الساحة الإقليمية.

وعقب اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد في 08 أغسطس 2022، أعلنت الشركة عن تعيين معالي داليا خورشيد رئيسًا تنفيذيًا لشركة بلتون، حيث تحظى بخبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية الدولية وتمويل الشركات.

جدير بالذكر أن شركة «بلتون» تأسست عام 2006 لتقديم الخدمات المالية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يركز عملها على تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة وإدارة الأصول وبحوث الأسهم، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية غير المصرفية ومنها التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي وأنشطة رأس المال المخاطر. وتعد بلتون إحدى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية ويتم تنظيمها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

وفي هذا السياق أوضح سيد بصر شُعيب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا للاستثمار، أن خطوة الاستحواذ تتماشى بشكل مباشر مع رؤية واستراتيجية الشركة للتوسع على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع إلى توليد القيمة خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ خطة تحولية طموحة تستهدف دعم نمو «بلتون» وتعزيز ربحيتها. وأكد على ثقته في أن تكليف داليا خورشيد بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة بلتون سيساهم بشكل فعال في إعادة بناء الشركة كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي تعليقها على تكليفها بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة بلتون، قالت داليا خورشيد، «أود أن أعرب عن بالغ اعتزازي بتولي قيادة تنفيذ خطة التحول الاستراتيجي لشركة بلتون، وأنا على ثقة تامة في قدرتنا على إعادة هيكلة الشركة لتصبح أحد الكيانات الرائدة في المنطقة ومركزًا لجذب الاستثمارات الدولية. كما نستهدف حاليًا استحداث ثقافة عمل بالشركة تتميز بأدائها القوي وتركز على خلق وتعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة من العملاء وفريق العمل والمساهمين، سعيًا لضمان مستقبل الشركة والتأكد من استدامة نمو أعمالها».

وقد قام مكتب معتوق بسيوني والحناوي للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني لشركة شيميرا في تنفيذ الصفقة.

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