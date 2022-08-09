إشراق للاستثمار تستحوذ على 99.25% من صندوق «جولديلوكس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أنهت شركة إشراق للاستثمار، عملية الاستحواذ على شركة جولديلوكس انفستمنت كومباني المحدودة («جولديلوكس»)، وتمتلك إشراق حالياً 99.25% من إجمالي أسهم جولديلوكس.

وبعد أن حصلت على كل الموافقات التنظيمية، أكملت إشراق تخفيض رأس المال من 2,325,000,000 درهم إلى 1,435,360,000 درهم وأطفت جميع الخسائر المتراكمة. كما وأصدرت إشراق 1,385,073,097 سهماً جديداً (بقيمة اسمية قدرها 1.00 درهم) سجلتها باسم المساهمين الجدد مقابل أسهمهم في الشركة القابضة وفقاً لشروط الاستحواذ المتفق عليها. يبلع رأس المال المصدر الجديد لإشراق 2,820,433,097 درهم وإجمالي أصول الشركة يتجاوز الآن 3.8 مليارات درهم (1.03 مليار دولار).

وتتراوح القيمة الدفترية لسهم إشراق بين 0.92 و 0.96 درهم إماراتي للسهم الواحد تقريباً. سيتم تثبيت القيمة الدفترية للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2022 بعد إصدار البيانات المالية.

وبنهاية شهر أبريل 2022، تخارج جولديلوكس بالكامل من أسهم مجموعة جي إف إتش المالية. لا يملك جولديلوكس حالياً أي سهم في مجموعة جي إف إتش المالية.

واستحوذ جولديلوكس ما يقارب 50٪ من أسهم شركة تالاسا انفستمنت، وهي الشراكة التي تمتلك 100٪ من أسهم شركة ستانفورد مارين جروب والاينز مارين أند لوجستكس سرفيسز. الشركتان الأخيرتان تمتلكان وتديران أكثر من 150 سفينة دعم بحرية تبلغ قيمتها حوالي 400 مليون دولار. حققت الشركتان عن النصف الأول من عام 2022 إجمالي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة تزيد على 35 مليون دولار. لدى المجموعة ما يقرب من ضعف نسبة صافي الديون إلى إجمالي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، وهي واحدة من أدنى معدلات الرافعة المالية في هذا المجال.

ووقع جولديلوكس على اتفاقية للاستحواذ على 51٪ من أسهم شركة أن سي أم للاستثمار، وهي شركة تداول بالعملات الأجنبية والسلع والمؤشر. يخضع حالياً الاستحواذ للموافقات التنظيمية المعتادة لمثل هذه المعاملات.

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