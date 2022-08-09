مجموعة يلا المحدودة تعلن عن نتائجها المالية غير المدققة للربع الثاني من العام 2022

المصدر: البيان

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أعلنت مجموعة "يلا المحدودة" التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، اليوم عن نتائجها التشغيلية والمالية غير المدققة للربع الثاني من العام 2022، محققةً إيرادات قياسية بلغت 279.4 مليون درهم، بزيادة قدرها 14.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وكشفت البيانات المالية عن ارتفاع صافي أرباح المجموعة الى 74.7 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي وهو ما انعكس على نمو صافي هامش الربح ليصل الى 26.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريًا بنسبة 35.6٪ الى 29.9 مليون في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 22.1 مليون مستخدم في الربع الثاني من العام 2021، وارتفع العدد الكلي للمشتركين بخدمات يلا المدفوعة بنسبة 65.3% إلى 10.6 ملايين مشترك خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 6.4 ملايين مشترك خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها مجموعة “يلا المحدودة”، مالكة أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تخطت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من السنة المالية 2022 المنتهي في 30 يونيو حاجز ال 545 مليون درهم ما يعكس قوة الأداء المالي للشركة، نتيجة استمرار الزخم في أعمالها فضلاً عن ثقة العملاء المتزايدة في خدماتها وتطبيقاتها التي تتناسب مع مختلف الثقافات المحلية.

وفي هذا الصدد، أشاد تاو يانغ، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة "يلا المحدودة"، بالنتائج المالية القوية التي حققتها الشركة خلال الربع الثاني، مؤكداً انها تجاوزت كل التوقعات التي رسمتها الشركة، ما يعكس تميز وجودة الخطط التشغيلية الاستراتيجية التي تتبناها يلا والتي أسهمت بشكل فعّال في دعم عمليات الشركة وتوسيع قاعدة المستخدمين لاسيما مع إضفاء إمكانية اللعب على أهم تطبيقات الدردشة والترفيه.

وأضاف أن جهود الشركة المستمرة في تطوير منصاتها اثمرت عن رفع مستوى تجربة العملاء بصورة كبيرة وزيادة مستوى نشاطهم على تطبيقات يلا ويلا لودو بالإضافة إلى تشجيعهم للاشتراك بالخدمات المميزة، وهذا بدوره أدى الى رفع عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة ليصل إلى 10.6 ملايين بزيادة 65.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأكد يانغ على التزام يلا بمواصلة العمل على تطوير خدمات ومنصات ترفيهية تلائم مختلف ثقافات عملائها لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً الى انه تم ابتكار منتجات جديدة تلبي الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين بما يتناسب ويدعم مسيرة التحول الرقمي في المنطقة ما أسهم في تعزيز حضور الشركة ودعم موقعها الريادي في عالم صناعة التكنولوجيا من جهة وتفعيل دور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دفع عجلة التقدم والابتكار في جميع أنحاء العالم من جهة أخرى.

من جانبه، أعرب رئيس مجموعة يلا المحدودة صيفي إسماعيل عن سعادته بالأداء المتميز والنتائج المالية القياسية التي حققتها الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري والتي تدعم جهود الشركة لان تصبح المنصة الأولى للتواصل الاجتماعي والترفيه على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التزامها بالمبادئ والقيم الأساسية المتمثلة في خدمة المستخدمين وفق أعلى معايير الجودة وتبني مفاهيم التنوع والشمولية والعمل ضمن بيئة بسيطة ومتطورة في نفس الوقت.

وأضاف: " أسهم الوضع المالي القوي للشركة وتميز علامتها التجارية بالإضافة الى الإدارة الفعالة في توسيع قاعدة المستخدمين المشتركين بالخدمات المدفوعة بصورة كبيرة الأمر الذي انعكس على تحقيق إيرادات قياسية وتحسين ربحية الشركة خلال الربع الثاني، مؤكداً عزم المجموعة على بذل المزيد من الجهود لتوسيع قاعدة مستخدميها وتحسين الكفاءة التشغيلية لتحقيق عوائد مستدامة.

واختتم حديثه قائلاً: "يبرهن أداء عملياتنا خلال الربع الثاني على نجاح استراتيجياتنا التي وضعناها خلال الفترة الماضية، حيث يواصل فريقنا التركيز على تعزيز مسارات النمو وتطوير وطرح خدمات وميزات تفوق توقعات العملاء مع متابعة عمليات تحديث بنيتنا التحتية. وسنواصل العمل على تكثيف جهودنا للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة".

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