القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تدعو المهتمين في المشاركة إلى التسجيل عبر موقعها الإلكتروني

المصدر: البيان

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دعا القائمون على القمة العالمية للاقتصاد الأخضر المهتمين للتسجيل عبر موقع القمة الإلكتروني، لحضور الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية رفيعة المستوى وحلقات الشباب المقامة على هامش الدورة الثامنة من القمة. وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر القمة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، يومي 28 و 29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستقطب القمة سنوياً عدداً من كبار الشخصيات المحلية والعالمية بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات، إضافة إلى عدد كبير من القادة والشخصيات المؤثرة على المستوى العالمي، والمتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "تعد القمة منصة عالمية هامة تهدف إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين أبرز صناع القرار ودعم التعاون بين المؤسسات والمنظمات الإقليمية والعالمية من القطاعين العام والخاص. وتكتسب هذه الدورة من القمة أهمية خاصة في ظل استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي عام 2023."

وستناقش القمة سُبُل ضمان مستقبل مشرق تعتمد فيه الشركات والمؤسسات على الطاقة المتجددة، وتعيد فيه المدن النظر في قطاع النقل وطرق التخلص من النفايات، وتتضافر جهود المجتمعات والأفراد للحد من الآثار الضارّة الناجمة عن انعدام الأمن الغذائي والمائي.

وتشهد القمة بشكل دوري تنظيم حلقات الشباب لتشجيعهم على الانخراط في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر قبل دخولهم إلى سوق العمل. ويشارك في الحلقات النقاشية نخبة من الرواد والمسؤولين والاختصاصيين والمتحدثين والخبراء والمستثمرين العالميين والمحليين، بهدف إثراء مساهمة جيل الشباب في جهود تحقيق الاستدامة.

ويمكن التسجيل لحضور القمة من خلال الموقع الإلكتروني: https://www.wges.ae

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