شركة ناشئة بدبي تحول الزجاجات البلاستيكية إلى حقائب

المصدر: إعداد - نهى حوّا

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باتت دبي حاضنة عالمية للشركات الناشئة وأكثر الشركات ابتكاراً في مجالها، وفي مجال الأزياء والإكسسوارات انطلقت من دبي، أخيراً، علامة تجارية تصنع حقائب ومحافظ وغيرها من مواد نباتية وبلاستيكية معاد تدويرها.

الشركة الناشئة تشحن حقائبها إلى جميع أنحاء العالم. وكانت انغانا ماهسواري، البالغة من العمر 27 عاماً والمولودة في كلكوتا، قد وجدت مهارتها وشغفها خلال الوباء فأسست خط منتجاتها الذي تصفه بالنباتي والمعاد تدويره والمستدام، أما مادته الأساسية فهي سبيكة زنك قابلة لإعادة التدوير. وتشير مجلة «بيزنس توداي» الهندية إلى أنها تصنع الحقائب من علامتها التجارية «فغانولوجي» من 11 زجاجة بلاستيكية معاد تدويرها.

وفي حين تبدو مادة الحقيبة كالجلد إلا أنها سبيكة مصنوعة من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها وتوجيهها لأغراض أخرى. وتشمل المنتجات حالياً حقائب يد ومحافظ وحافظات بطاقات ائتمان من مواد نباتية معاد تدويرها بالكامل.

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