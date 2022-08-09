إدراج «شيميرا ستاندرد أند بورز تركيا» في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج وحدات «شيميرا ستاندرد أند بورز تركيا شريعة المتداول»، الشريحة «ب» ذات العائد الموزع، وذلك اعتباراً من اليوم.

و«شيميرا تركيا» هو صندوق استثمار متداول ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل، وسيتتبع حركة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في بورصة إسطنبول.ويأتي إطلاق الصندوق الجديد بعد النجاح الذي شهده إطلاق صندوقي مؤشرات متداولة متوافقة مع الشريعة يتبعان حركة مؤشري إس آند بي الولايات المتحدة في يوليو الماضي، إلى جانب إطلاق صندوقين آخرين مدرجين بسوق أبوظبي في وقت سابق من العام، وهما صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز السعودية شريعة المتداول وصندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الكويت شريعة المتداول.

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