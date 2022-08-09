«مالية عجمان» تستعرض إجراءات إعداد موازنة 2023

المصدر: عجمان - وام

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عقدت دائرة المالية بعجمان ورشة عمل بشأن التعميم المالي وإجراءات إعداد الموازنة لعام 2023 لتحقيق أعلى مستويات الأداء المالي المتميز. وتهدف الورشة إلى تمكين الجهات الحكومية من إعداد مشروع موازنة 2023 وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة وتعريفها بمجموعة من الموضوعات الرئيسية المرتبطة بها بشكل مباشر والتي شملت القواعد العامة في إعداد الموازنة العامة والمتطلبات ذات الصلة بهذا الشأن والمنهجية والأسس المعتمدة.

وأكد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية حرص الدائرة على تطوير آليات فعالة لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة وتعزيز الإشراف على إعداد وتنفيذ السياسات والخطط المالية لحكومة عجمان. وأوضح أن الورشة تأتي في إطار حرص مالية عجمان على دعم الجهات الحكومية وإيماناً منها بضرورة تضافر الجهود والعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الإمارة.

من جانبه، أكد خليفة العليلي مدير إدارة الموازنات الحكومية بالدائرة، أن عقد الورشة يأتي في إطار التزام الدائرة بأداء دورها بكل كفاءة واقتدار وضمان تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في إعداد وبناء الموازنات الحكومية.

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