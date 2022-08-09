37.4 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية بدعم النتائج الفصلية

المصدر: أبوظبي - صبري صقر، وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أمس وربح رأسمالها السوقي 37.4 مليار درهم مع استمرار تفاعلها بشكل إيجابي مع إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح قوية في النصف الأول من العام.

ونجح مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام في الصعود 2.08% ليقفل عند 10136.19 نقطة متجاوزاً بذلك حاجز 10 آلاف نقطة ومحققاً أعلى مستوياته منذ 11 أبريل الماضي أو ما يقارب 4 أشهر، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي 0.94% ليغلق عند 3348.56 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ بداية أغسطس.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.63 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 2.668 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس منها 2.108 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي المالي و560.2 مليار درهم للأسهم في سوق دبي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة 1.79 مليار درهم منها 1.54 مليار درهم في سوق أبوظبي و251.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 328.69 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.9 ألف صفقة.

وضخ المستثمرون الأجانب غير العرب نحو 91.7 مليون درهم كمحصلة شراء في السوقين منها 84.5 مليوناً صافي شراء في سوق أبوظبي و7.22 ملايين صافي شراء في سوق دبي، وذلك بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات في السوقين بقيمة 397.16 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 305.4 ملايين درهم.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.9% ليغلق عند 3348 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع العقار 0.5% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.9% و«ديار» 0.4%، بينما تراجع «الاتحاد العقارية» 3.6% و«إعمار للتطوير»0.7% و«تيكوم» 0.8%.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.3% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 1.5%، و«دبي الإسلامي» 1.7%، وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 3.9% مع صعود «سوق دبي المالي» 0.6% و«شعاع كابيتال» 2% و«دبي للاستثمار» 5.6%.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.1% ليغلق عند 10136 متجاوزاً حاجز 10000 نقطة لأول مرة منذ نحو شهرين ومسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل الماضى. وفي قطاع العقار صعد «الدار» 1.5%، بينما نزل «رأس الخيمة العقارية» 0.3%.

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