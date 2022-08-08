«فوربس الشرق الأوسط»: الإمارات تتصدر قائمة أفضل 25 شركة «فينتك» بالمنطقة بــ 8 شركات

المصدر: دبي - سيد صالح

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هيمنت الإمارات على قائمة أفضل 25 شركة متخصصة في التقنية المالية «فينتك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لعام 2022، الصادرة أمس عن مجلة «فوربس الشرق الأوسط» الأمريكية.

وبحسب التقرير الذي أصدرته المجلة وأرفقته بالقائمة، فكان للإمارات أعلى نصيب من الشركات الــ 25 ضمن القائمة، حيث استأثرت وحدها بعدد 8 شركات، فيما جاء بعدها كل من المملكة العربية السعودية ومصر بعدد 5 شركات لكلٍ منهما.

وكانت منصة «بي هايف» للإقراض من نظير إلى نظير هي أولى الشركات الإماراتية الثماني ضمن القائمة، وجاءت في المركز الثاني. وتوفر المنصة حلولاً مالية رقمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات المالية والمُستثمرين.

وجاءت منصة «بت أواسيز» لتداول العُملات المُشفّرة في المركز الثالث. وجاءت شركة «ميركوري بايمنت سرفيسز» لخدمات المدفوعات في المركز الثامن. ونالت شركة «أوبتازيا» للخدمات المالية في المركز الــ 12.

وحصلت منصة «بوست باي» على المركز الــ 16، وهي تتيح للمتسوقين إمكانية الشراء الآن والسداد لاحقاً على ثلاثة أقساط، ومن دون أن يتحملوا سداد فوائد أو رسوم. وجاءت منصة «ثروة» للاستثمار والتمويل الشخصي في المركز الـ 19. ونالت منصة «ترابط جيتواي» للخدمات المصرفية المفتوحة في المركز الــ 22. وأخيراً، جاءت بوابة «تلر» لسداد المدفوعات عبر الشبكة الدولية للمعلومات في المركز الــ 23.

وعلاوة على ذلك، حصلت منصة «تابي» للتسوق والسداد لاحقاً، والتي لها مقران رئيسيان في الإمارات والسعودية، على المركز الــ 20.

وكانت صدارة القائمة من نصيب شركة «أمان هولدينغ» المصرية التي تزود عملاءها بالخدمات المالية، ومنها خدمة سداد المدفوعات عبر الشبكة الدولية للمعلومات.

وذكر تقرير «فوربس الشرق الأوسط» أن شركات «فينتك» تزدهر في المنطقة، مدفوعة بارتفاع الطلب من جانب سكان المنطقة من فئة الشباب، والذين يميلون إلى تفضيل الحلول الرقمية في تعاملاتها.

واستشهد التقرير ببيانات صادرة عن شركة «كيه بي إم جي» الهولندية للاستشارات المهنية، أن القيمة الإجمالية للاستثمارات في «فينتك» في المنطقة خلال عام 2021 بلغت 77.4 مليار دولار، من خلال 1859 منطقة، بالمقارنة مع 26.7 مليار دولار فقط في عام 2020، أي بارتفاع حوالي ثلاثة أضعاف في غضون عام واحد فقط.

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