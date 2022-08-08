«الخوانيج ووك» توفّر تجربة مبتكرة للأطفال لزيارة كوكب المريخ

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «الخوانيج ووك» عن إطلاق المخيم الصيفي الأول للأطفال على كوكب المريخ (First Kids on Mars) التعليمي للأطفال، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء ومفاجآت صيف دبي، التابعة لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث يهدف إلى تقديم تجربة استثنائية لاستكشاف علوم الفضاء من خلال أنشطة تعليمية وتثقيفية ممتعة.

ويأتي تنظيم المخيم كمبادرة لدعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في هذا المجال، بما يعزز بناء جيل قادر على تبني التكنولوجيا المتقدمة وتقنياتها، بهدف تطوير حلول مختلفة لتحديات المستقبل.

ويقدم المخيم المتاح للأطفال بين العمر 5 و14 فرصة للأطفال للتعرف على الفضاء الشاسع، ومجموعة النظام الشمسي والجاذبية وجيولوجيا المريخ وإمكانية توافر الحياة النباتية على الكوكب، كما سيأخذ الأطفال في رحلة سريعة إلى الكوكب الأحمر. وتستمر الفعالية حتى 28 أغسطس يومياً من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً.

كما يصاحب المخيم معرضاً تفاعلياً للاحتفاء بأعمال الأطفال المشاركين ومهاراتهم الإبداعية مثل بناء وتشغيل أقمار صناعية لرصد الأرض بما في ذلك «خليفة سات» المصنع بأيدي إماراتية. ويمكن للصغار المشاركة في مسابقات حصرية في نهاية كل أسبوع للفوز بملابس رواد الفضاء وبموسوعة تعليمية من مركز الفضاء. ولمنح أطفالهم هذه التجربة الفريدة كل ما يتعين على الأهل القيام به هو إنفاق 50 درهماً أو أكثر في «الخوانيج ووك» وتقديم الإيصال.

استعدادات البعثة إلى الفضاء

قبل بدء رحلتهم عبر الفضاء، سيتعرف رواد الفضاء الأطفال على المكونات الرئيسية لمجموعة النظام الشمسي، وكيف تؤثر الجاذبية على وزنهم في كواكب أخرى، ثم ينتقلون بعد ذلك للتعرف إلى لوحة الإقلاع الفضائي التي تحوي مجموعة من الأزرار بما في ذلك الزر الأحمر الكبير، الذي من خلاله تبدأ عملية العد التنازلي لإطلاق رحلة الفضاء إلى المريخ.

الانطلاق

لمحاكاة مرحلة الانطلاق نحو الفضاء، سيرتدي الأطفال ملابس رواد الفضاء وسيصعدون على متن سفينة فضائية في رحلة تبعد 560.000.000 كيلومتر عن كوكب المريخ. في أجواء تحاكي عملية العد التنازلي لإطلاق المركبة باستخدام المؤثرات الصوتية مما يجعل رحلتهم إلى الكوكب الآخر أكثر حيوية ومطابقة للواقع.

وبمجرد صعودهم إلى «سطح المريخ»، سيتمكن الأطفال من التعرف على المسبار «كيوريوسيتي روفر» Curiosity Rover وهو عربة متجولة وموجهة عن بعد حطت على سطح المريخ عام 2012 لدراسة النبات، وإمكانية وجود حياة أو توافر مياه على سطح الكوكب الأحمر. وسيختبر المستكشفون الصغار أيضاً من خلال تجربة يقدمها مركز محمد بن راشد للفضاء، أحدث مهمة فضائية لدولة الإمارات، المتمثلة في المُستكشف الإماراتي للقمر.

فعالية «قاعدة المريخ»

يضم مخيم «قاعدة المريخ» مختبر النباتات المتمثل بشكل قبة، حيث يتعلم الأطفال مفهوم استصلاح التربة والخطوات التي يجب اتخاذها حتى يتمكن البشر من العيش على المريخ. ثم ينتقل الأطفال إلى مختبر جيولوجيا القاعدة الفضائية حيث يتولون مهمة جمع الصخور وتحليلها. ويقوم المرشد المشرف على التجربة خلال هذه الرحلة الفضائية بإطلاع الأطفال على كيفية قيام المسبار «كيوريوسيتي» بتحليل الصخور في محاولة للعثور على دلائل لوجود الحياة والمياه على المريخ.

وعلى غرار رواد الفضاء الحقيقيين، سيقوم الأطفال بعد ذلك بغرس علم «أول أطفال على كوكب المريخ» والتقاط صور لا تنسى.

شركاء لإطلاق رحلة الأطفال نحو الفضاء

تضافرت جهود «الخوانيج ووك» و«مركز محمد بن راشد للفضاء» و«مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة» لإطلاق هذه التجربة الفضائية للأطفال من محبي المغامرات. ويتبنى مركز محمد بن راشد للفضاء، المسؤول عن برنامج الإمارات الوطني للفضاء، مهمة جعل الدولة رائدة على مستوى العالم في الاستكشافات الفضائية. كما يسعى المركز من خلال هذه التجربة الفضائية إلى الاستفادة من المعرفة والخبرات الواقعية في مجال استكشاف الفضاء من أجل إلهام جيل المستقبل من رواد الفضاء.

مجموعة من المغامرات

تعد مفاجآت صيف دبي، التي تقدمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بموسم مليء بالبهجة والمرح الصيفي في جميع أنحاء الإمارة حتى 4 سبتمبر 2022. ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بعروض التسوق الجذابة، وتجارب الطعام والترفيه الرائعة، والفعاليات التي لا تُنسى.

يمكن الاطلاع على التقويم الكامل للفعاليات على قنوات وسائل التواصل الاجتماعي @CelebrateDubai و@StyledbyDubai والموقع الإلكتروني: www.mydss.ae

ويعد «الخوانيج ووك» وجهة تسوق نابضة بالحياة تضم مجموعة متنوعة من المطاعم والعلامات التجارية المناسبة لجميع الأعمار. ويمكن لمستخدمي «تيكت»، برنامج مكافآت الفوري الوحيد والأسهل في الإمارات، كسب النقاط بسهولة عند إجراء عملية شراء من أي من العلامات التجارية الشريكة في البرنامج في «الخوانيج ووك».

ويعد «تيكت» أول برنامج مكافآت مرتبط بالبطاقات البنكية، حيث يقدّم طريقة سلسة لاكتساب النقاط تلقائياً لحاملي بطاقة الائتمان وبطاقة الخصم البنكية من «فيزا» أو «ماستر كارد» الصادرة من الإمارات عند الدّفع باستخدامها أو حتّى عند الدّفع عبر محفظة (آبل أو سامسونغ أو جوجل) بعد ربط الخدمة بتطبيق برنامج «تيكت».

وللانضمام إلى البرنامج، يمكن تحميل تطبيق «تيكت» ثم التسجيل وربط بطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم بنكية من «ماستركارد» أو «فيزا» صادرة من الإمارات بالحساب الخاص بالعضو.

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