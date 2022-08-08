950 متجراً في «سوق المرفأ» تشارك في «مهرجان السوبرماركت»

المصدر: دبي - البيان

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أطلق «سوق المرفأ»، السوق الجديد على الواجهة البحرية في «جزر ديرة»، «مهرجان السوبرماركت»، الذي يُعتبر الأول من نوعه. وتتواصل فعاليات هذا المهرجان لغاية 14 أغسطس الجاري، بحيث يمكن للزوار شراء أجود أنواع المنتجات الاستهلاكية المستوردة مباشرة من كوريا وروسيا وتايلاند وإندونيسيا.

ويتيح «مهرجان سوق المرفأ للسوبرماركت» للزوار الفرصة لتدليل أنفسهم والحصول على مجموعة واسعة من السلع الأكثر رواجاً والتي تتمتع بشعبية كبيرة ويصعب إيجادها في أي مكان آخر. وتشتمل العروض المتوفرة على العديد من المنتجات المتنوعة ابتداءً من الكافيار الروسي و«وافل مارشميلو» والشوفان والمشروبات الفوّارة وصولاً إلى مقرمشات الكروبوك الإندونيسية وصلصة المحار الأصلية التايلاندية، بالإضافة إلى العديد من مكوّنات الطهي ومشروب «جوكوري» الشهير في كوريا وحلوى النوجا ونودلز «شين راميون».

وتحتل متاجر السوبرماركت الأربعة مواقع متميزة في «سوق التايلاندي» في «سوق المرفأ»، وتقدم أيضاً عروضاً ترويجية على أنواع محددة تستمر لغاية 14 أغسطس الجاري تتضمن «اشترِ سلعة واحصل على أخرى مجاناً» وخصومات تتراوح ما بين 30% و50%، بالإضافة إلى فرصة الحصول على منتجات مجانية عند إنفاق أكثر من 150 درهماً في السوبرماركت الروسية.

ويُشار إلى أنه قد تم افتتاح أكثر من 950 متجراً في «سوق المرفأ» لغاية الآن، على أن ينضم إليها 200 متجر آخر قريباً، لبيع أنواع متنوعة من السلع والأدوات مثل السجاد ومستلزمات الإنارة والتوابل والأزياء والإلكترونيات وغيرها، بالإضافة إلى العديد من السلع التي تشتهر بها الأسواق التايلاندية والعجمية الأصلية. وتبدأ أوقات العمل الجديدة في «سوق المرفأ» من الساعة 12 ظهراً ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 2 فجراً يوم الجمعة، ومن الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 2 فجراً يوم السبت.

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