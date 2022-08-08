سي إن بي سي: دبي تراهن على «الكريبتو» لتصبح مركزاً تكنولوجياً عالمياً

المصدر: دبي- نهى حوّا

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أفادت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية بأن تعامل دبي الناجح مع تفشي وباء جائحة «كورونا» وضرائبها المتدنية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية فيها مهّد الطريق لطفرة ما بعد الجائحة التي كانت تؤتي ثمارها في شكل استثمار تكنولوجي جديد، إذ إن المدينة وضعت نصب عينيها التحول إلى مركز تكنولوجي عالمي من خلال جذب رواد الأعمال والمستثمرين وحتى المؤثرين في مجال التشفير إلى المدينة.

ولفتت الشبكة إلى أن المركز التكنولوجي العالمي الجديد الذي يبزغ في دبي ينشئ بيئة جذابة لشركات ناشئة تكنولوجية مع قوة عاملة دولية متنقلة، مشيرة إلى ما أفادت به الشريك المؤسس لمنصة العملات المشفرة «بيت أواسيس»، عُلا دودين، في حديث مع الشبكة: «نرى المواهب على الصعيد الدولي ومن جميع أنحاء العالم يرغبون في الانتقال إلى المدينة».

ووفقاً للشبكة، جذبت سمعة الإمارات المتنامية كمركز عالمي تكنولوجي تدفقاً هائلاً من الاستثمارات، حيث تضاعفت الاستثمارات في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أربع مرات من 654 مليون دولار عام 2020 إلى ما يقرب من 2.9 مليار دولار في العام التالي، مع حوالي نصف هذا المبلغ تدفق إلى الإمارات.

وفي تعليق على ذلك، أفادت دودين لشبكة «سي إن بي سي»: «نحن بالتأكيد نرى دبي تقود السباق، وتتنافس مع المراكز المالية الأخرى في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وتضع نفسها حقاً كمركز عالمي للعملات الرقمية، وذلك ضمن تشريعات مفتوحة وتقدمية في ما يتعلق بالتكنولوجيا والخيارات التكنولوجية، بالإضافة إلى تشكيلها مركزاً مالياً».

وفي سياق ذلك، لفتت الشبكة إلى قيام دبي عام 2021 بالعمل على مركز «كريبتو» في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة بهدف بناء نظام بيئي للـ «بلوك تشين» وأعمال التشفير، وأن دبي تشكل حالياً موطناً لثلاث شركات ناشئة بقيمة تتجاوز المليار دولار، على أمل أن يكون لديها على الأقل 20 من تلك الشركات بحلول 2031.

ومن بين الحوافز التي تقدمها دبي لتشجيع رواد الأعمال ومستثمري التكنولوجيا إلى المجيء إليها، لفتت الشبكة إلى تقديم 100 ألف تأشيرة ذهبية، وإلى إنشاء دبي برنامجاً وطنياً جديداً لمساعدة الشركات الناشئة الحصول على تمويل وعقد شراكات مع شركات قائمة وتسويق منتجاتها في الخارج.

ووفقاً للشبكة، أدت تلك السياسات الصديقة للأعمال إلى وصول العديد من رواد الأعمال الشباب إلى شواطئ دبي لوضع أنفسهم في طليعة صناعة العملات المشفرة والأصول الرقمية.

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