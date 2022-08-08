«ريزيدنسيز 1» يستقبل السكان أكتوبر المقبل

المصدر: دبي – بشار باغ

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يبدأ مجمع «ريزيدنسيز 1» السكني الذي طوّرته مجموعة وصل لإدارة الأصول ضمن مشروع «وصل 1» في منطقة الكفاف بدبي استقبال أول السكان خلال شهر أكتوبر المقبل. ويتمتع المجمع بموقع استراتيجي بجانب محطة مترو الجافلية وبالقرب من حديقة زعبيل وإطلالة مباشرة على شارع الشيخ زايد، فيما يشكل «وصل 1» بأكمله مشروعاً سكنياً عصرياً ومتكاملاً من عدة أبنية سكنية يتصدرها «ريزيدنسيز 1»، بالإضافة إلى مرافق فندقية وخدمية وترفيهية متكاملة.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أوضح روهال كوهيار، مدير التسويق في شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» المعينة من قبل مجموعة وصل لإدارة الأصول لتولي مسؤولية بيع المشروع أن «ريزيدنسيز 1» يتألف من برجين، برج 1 وبرج 2، يضم كل منهما 42 طابقاً، ويتصل البرجان في الطابقين الأرضي والسابع، ويحتوي كل منهما على شقق سكنية بمساحات مختلفة تتضمن غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث غرف. وتبدأ أحجام الشقق التي تتضمن سريراً واحداً من 888 قدماً مربعة، والشقق بسريرين من 1267 قدماً مربعة، والشقق بثلاثة أسرة من 1673 قدماً مربعة.

ولفت كوهيار إلى أن البرج 1 يضم 386 وحدة سكنية، ويتضمن كل طابق 8 أو 9 وحدات تم تصميمها لتكون مزيجاً متوازناً تماماً، بحيث تم وضع الشقق المكونة من غرفتي نوم أو ثلاث غرف في الأماكن المطلة على المناظر الخلابة. وتتمتع الشقق التي تتضمن غرقة نوم واحدة بإطلالات مميزة على وسط المدينة والمحيط وإطار دبي وإطلالات بزوايا مختلفة تشمل حديقة زعبيل وشارع الشيخ زايد ودبي كريك هاربر.

وحول استجابة السوق ونسب الإقبال على المشروع قال كوهيار: «لقد فاق الطلب التوقعات، إذ على الرغم من إطلاق عمليات البيع في منتصف الصيف وهو موسم العطلات والسفر، إلا أننا تمكنا فعلياً من بيع حوالي 30% من الوحدات السكنية في البرج 1»، ولفت إلى أن الشقق المكونة من غرفتي نوم أو ثلاث غرف هي الأكثر طلباً من قبل المستخدم النهائي، بينما يفضل المستثمرون الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة.

وحول توزيع الطلب المحلي مقارنة بالطلب العالمي على وحدات «ريزيدنسيز 1» أشار كوهيار إلى أن الطلب المحلي من قبل المواطنين في هذا النوع من المشاريع يفوق دائماً الطلب المتأتي من الأجانب، لأنها تركز بشكل أكبر على الحياة اليومية، وتوفر منازل مخصصة للعطلات أو الإيجارات قصيرة الأجل.

وأضاف: «بما أن المشروع جاهز ويتضمن رخصاً بإتمام المبنى، فهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين تحقيق العائد الاستثماري في فترة تتراوح بين شهرين و3 أشهر كحد أقصى».

وخلال جولة أجرتها «البيان» في البرج 1 ضمن «ريزيدنسيز 1» تم رصد الجودة العالية ليس في الإكساءات والتشطيبات الداخلية فحسب، بل في التصاميم العملية والمساحات الواسعة للشقق بمختلف فئاتها، فعلى سبيل المثال تضم كل شقة غرفة خاصة للغسيل وغرفة صغيرة للتخزين، والاهتمام بكافة التفاصيل التي تهم السكان بما يشمل التحكم بمكيف الهواء لكل غرفة بشكل منفصل، كما يتمتع المبنى بإطلالات خلّابة على مختلف مناطق دبي، ويأتي في مقدمتها حديقة زعبيل ودبي وبرواز دبي وغيرها، كما يتمتع المبنى بمجموعة مميزة من وسائل الراحة والمرافق العالمية المستوى التي تديرها «وصل» كمسار الجري في الهواء الطلق بطول 340 متراً والمسبح الخارجي الواسع الذي يطل على مناظر رائعة لأفق المدينة.

أحدث إضافة لأفق دبي العمراني بتوقيع "وصل" .."ريزيدنسيز 1" يستقبل السكان أكتوبر المقبلhttps://t.co/h9C2VRMqRP#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YmIKzttPOy — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) August 8, 2022

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