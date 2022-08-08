1.56 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للتوزيع» النصفية

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت «أدنوك للتوزيع»، عن نتائج قوية عن النصف الأول من العام 2022، حيث بلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 1.99 مليار درهم، في حين سجّلت الشركة صافي ربح بقيمة 1.56 مليار درهم، وتتوقع الشركة توزيع أرباح نقدية لا تقل عن 1.285 مليار درهم (10.285 فلوس للسهم) عن النصف الأول من العام 2022 في شهر أكتوبر القادم.

المرونة في الأداء

شهدت أدنوك للتوزيع خلال النصف الأول من العام 2022 نمواً في إجمالي حجم مبيعات الوقود على أساس سنوي بلغ 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين سجلت الشركة نمواً مطرداً في حجم مبيعات وقود الشركات بنسبة 27% على أساس سنوي، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة وتأكيد اتفاقات البيع الجديدة لوقود الشركات التي وقعت العام الماضي. كما ارتفع إجمالي ربح أعمال تجزئة غير الوقود بنسبة 10% في النصف الأول من العام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بالحملات الترويجية التي تركز على العملاء وازدياد المعاملات في محطات الخدمة، وزيادة مبيعات الأطعمة والمشروبات.

وتيرة أعمال قوية

سرّعت أدنوك للتوزيع وتيرة تنفيذ استراتيجيتها للنمو خلال النصف الأول من العام 2022 بافتتاح 12 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات، أربع منها في دبي، ليصل بذلك عدد محطاتها داخل الدولة إلى 472 محطة خدمة (35 محطة خدمة في دبي). وفي المملكة العربية السعودية، افتتحت الشركة 26 محطة خدمة جديدة خلال النصف الأول من العام ليصل إجمالي عدد محطاتها في المملكة إلى 66 محطة خدمة. وبذلك يبلغ العدد الكلي لمحطات الشركة 538، كما في 30 يونيو 2022. وتمضي الشركة قدماً في تحقيق هدفها الرامي إلى افتتاح 60-80 موقعاً جديداً في العام 2022.

وبالإضافة إلى ذلك، سجلت أدنوك للتوزيع تقدماً في برنامجها لتجديد متاجر التجزئة حيث تم تجديد 5 متاجر واحة أدنوك خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وتقدم المتاجر المجددة الأطعمة الطازجة والقهوة الممتازة وقائمة متنوعة من الخيارات، مما ساهم في زيادة سنوية في إجمالي أرباح قطاع مبيعات التجزئة لغير الوقود.

كما ارتفع خلال النصف الأول من العام 2022 عدد الدول التي تصدر إليها أدنوك للتوزيع زيوت التشحيم «فويجر» إلى 21 سوقاً عالمية. كما قامت الشركة بإطلاق سلسلة زيوت «فويجر» الخضراء، زيوت تشحيم بديلة مخصصة لمحركات البنزين والديزل والمصنّعة باستخدام زيوت أساسية نباتية المصدر بنسبة 100%.

وعززت أدنوك للتوزيع توسعها على الصعيد العالمي بدخولها في شراكة مع شركة «توتال إنرجيز» حيث أعلنت عن أكبر صفقة استثمارية في تاريخها للاستحواذ على حصة 50% من محفظة أعمال شركة «توتال إنرجيز للتسويق، مصر»، إحدى أكبر أربع شركات توزيع الوقود في مصر. وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 683 مليون درهم (185.9 مليون دولار أمريكي)، مع ربح إضافي يصل إلى 63.5 مليون درهم (17.3 مليون دولار أمريكي) في حال تم استيفاء شروط معينة. وتأتي عملية الاستحواذ هذه في إطار رؤية الشركة لجعل أدنوك للتوزيع شركة رائدة إقليمياً في قطاع توزيع الوقود. ومن المتوقع إتمام الاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023، حيث يخضع الاتفاق لاستيفاء شروط معينة، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع معلّقًا على نتائج الشركة: «لقد حافظنا خلال النصف الأول من العام 2022 على أداء مالي وتشغيلي قوي، في الوقت الذي استخدمنا فيه أحدث الحلول لتعزيز خدماتنا المقدمة لعملائنا. لقد كان أداء الشركة قويًّا مع نمو مطرد وميزانية مالية صلبة لدعم الاستثمارات المعززة للنمو وتحقيق عائدات مجزية للمساهمين.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف يمثل دخولنا السوق المصري علامة بارزة في مسيرة شركتنا حيث سيساعد في خلق مصادر عائدات جديدة من خلال تنويع محفظة أعمال الشركة، مما سيعزز أداءنا المالي بشكل كبير. لقد ساهمت الاستثمارات في توسعة شبكة محطاتنا وإطلاق منتجات جديدة وتقديم الخدمات المبتكرة في تلبية احتياجات عملائنا، في الوقت الذي عملنا فيه على توفير بيئة تسوق رقمية حديثة وأكثر راحة في أكبر عدد من المواقع. ونجحنا من خلال هذا النهج في تسريع خطط توسعنا محلياً ودولياً وتحقيق عائدات مجزية للمساهمين».

التركيز على العملاء

ومثّل الاهتمام بتعزيز تجربة تسوق العملاء حجر الزاوية في مسيرة نمو الشركة خلال النصف الأول من العام 2022، مدفوعاً بالحملات الترويجية داخل المتاجر التي أطلقتها الشركة ضمن برنامج ولاء العملاء «مكافآت أدنوك» والتي شملت حملة «تسوق واربح» بالإضافة إلى خدمات الفحص الشامل للمركبات وعروض غسيل السيارات وتبديل الزيت. وقامت الشركة بتوسيع نطاق عروض البرنامج من خلال إتاحة إمكانية استبدال نقاط مكافآت أدنوك مقابل مشتريات الوقود للعملاء. كما عادت متاجر واحة أدنوك إلى تقديم سندوتشات الهوت دوغ الشهيرة مع خيارات تقليدية وممتازة، والتي وجدت إقبالاً كبيراً من العملاء، حيث يتم إعداد السندوتشات الطازجة محلياً في 105متاجر في جميع أنحاء الإمارات.

وشهد برنامج ولاء العملاء «مكافآت أدنوك»، الذي أطلق لأول مرة في العام 2019، نمواً كبيراً في النصف الأول من العام 2022 حيث تم استبدال أكثر من مليار نقطة مكافآت في شهر واحد فقط. وسجل برنامج الولاء الآن أكثر من 1.4 مليون عضو مع 83 جهة شريكة تقدم العديد من العروض والخصومات الحصرية المقدمة من أفضل العلامات التجارية الرائدة في مجال الترفيه عبر تطبيق أدنوك للتوزيع للهواتف المحمولة.

عائدات مجزية للمساهمين

وتنص سياسة شركة أدنوك للتوزيع لتوزيع الأرباح لعام 2022 على توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 2.57 مليار درهم، أي بما يقدّم عائد ربح سنوي بنسبة 4.8% (بناءً على سعر السهم البالغ 4.32 فلوس كما في 5 أغسطس 2022). وتتوقع الشركة توزيع أرباح نقدية لا تقل عن 1.285 مليار درهم (10.285 فلوس للسهم) عن النصف الأول من العام 2022 في شهر أكتوبر القادم، على أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح للعام 2022 (10.285 فلوس للسهم) في شهر أبريل 2023، وذلك وفقاً لتقدير مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.

وللأعوام اللاحقة، تنص سياسة توزيع الأرباح على توزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع. وتعكس سياسة توزيع الأرباح الوضع المالي القوي الذي تتمتع به الشركة والثقة في قدرتها على تحقيق تدفقات مالية قوية مستقبلاً، مما سيدعم فرص النمو والحفاظ على تحقيق عائدات مجزية للمساهمين.

وفي أعقاب إدراج أدنوك للتوزيع ضمن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة العام الماضي، تم رفع وزن الشركة ضمن المؤشر في مايو 2022. وكانت الشركة قد أدرجت أيضًا ضمن مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية (مؤشر فاداكس 15)، المعيار القياسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي تم تطويره بشكل مشترك تحت الشراكة الإستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية مع فوتسي راسل. وسيعزز هذا الإدراج جاذبية أدنوك للتوزيع بالنسبة للمستثمرين الدوليين، مما يزيد من فرص تنويع قاعدة مستثمري الشركة.

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