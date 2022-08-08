"سي إي أو ورلد": دبي المركز المالي الأفضل إقليمياً والـ 12 عالمياً

المصدر: دبي- سيد صالح

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تصدرت دبي قائمة أفضل المراكز المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما نالت المركز الــ 12 على مستوى العالم.

وصدرت القائمة أمس عن مجلة «سي إي أو ورلد» الأمريكية، حيث استندت في إعدادها إلى نتائج استبيان عالمي عبر الشبكة الدولية للمعلومات، شارك فيه 228.536 خبيرا ماليا على مستوى العالم.

وقارن الخبراء بين 250 مدينة حول العالم كأفضل المراكز المالية في 100 معيار ضمن 7 مجالات للمنافسة، وهي: بيئة الأعمال التجارية السائدة في كل مدينة، حجم الأنشطة المالية، حجم سوق رأس المال، توافر رأس المال البشري، قاعدة الأعمال التجارية، السمعة، وإدارة الثروات الدولية.

ونالت دبي رصيدا إجمالياً قدره 922 من أصل ألف درجة، لتحتل به المرتبة الأولى إقليمياً والــ 12 عالمياً. وتفوقت دبي على سان فرانسيسكو، التي جاءت في المركز الــ 13 عالمياً برصيد 920 درجة، وفرانكفورت «الــ 14» برصيد 918 درجة.

وتفوقت دبي أيضاً على بكين، ستوكهولم، جنيف، بروكسل، وبوسطن، التي جاءت في المراكز من الــ 15 إلى الـ 19، على التوالي.

وجاءت أبوظبي في المركز الثاني إقليمياً والــ 20 عالميا، برصيد 905 درجات.

وكانت صدارة القائمة من نصيب لندن، برصيد 960 درجة، فيما حلّت نيويورك ثانيةً برصيد 957 درجة، وجاءت سنغافورة في المركز الثالث، برصيد 956 درجة، ونالت هونغ كونغ، أمستردام، زيوريخ، طوكيو، باريس، لكسمبورغ، ميونيخ، ولوس انجلوس، المراكز من الرابع إلى الــ 11، على التوالي.

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