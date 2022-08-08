64 % نمو الاستثمار الأجنبي ببورصات الإمارات في 18 شهراً

المصدر: دبي - سيد صالح

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رصدت شركة «مورنينغ ستار» البريطانية المتخصصة في الأبحاث المتعلقة بالخدمات المالية ارتفاعاً حاداً في نسبة المكون الأجنبي في الاستثمارات التي تلقتها البورصات الإماراتية خلال فترة عام ونصف العام، امتدت تحديداً من نهاية عام 2020، وحتى نهاية يونيو الماضي، حيث نمت بنسبة 64 %.

وتوصلت «مورنينغ ستار» إلى رصد هذا الارتفاع من واقع إصدار نهاية يونيو 2022 للمكونات العالمية ضمن الاستثمارات التي استقطبتها مختلف بورصات العالم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتبين من واقع نتائج المؤشر أن نسبة المكونات العالمية ضمن الاستثمارات التي استقطبتها بورصات الأسهم الإمارات خلال النصف الأول من 2022 بلغت 81%، وهي من النسب المرتفعة.

وذكرت «مورنينغ ستار» في التقرير المرفق بنتائج المؤشر أن الإمارات باتت ضمن الأسواق الأكثر عولمة، بالنظر إلى نسبة المكونات العالمية ضمن مزيج الاستثمارات الذي تستقطبه بورصاتها.

وبالمقارنة مع إصدار ديسمبر 2020 من المؤشر نفسه، تبين أن نسبة الاستثمارات المحلية في بورصات الإمارات بلغت 83%. وبالتالي، فإن نسبة الاستثمارات العالمية في بورصات الدولة بلغت آنذاك 17%، ما يعني أن الاستثمارات العالمية في بورصات الدولة ارتفعت بنسبة 64% في غضون 18 شهراً، الأمر الذي يعكس نجاح الإمارات في التحول إلى سوق أكثر عولمة في غضون فترة وجيزة.

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