«سيينا» تدعم المواهب لمساعدة الشركات على التنافس

المصدر: (دبي ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال عز الدين منصوري، المدير العام لشركة سيينا في الشرق الأوسط: «في ظل الانتشار الواسع للمنصات الرقمية خلال العام الماضي، من المتوقع أن يزداد الطلب على تعزيز خدمات الإنترنت للنطاق الترددي في المنطقة لمواكبة الاستهلاك المتزايد الناجم عن انتشار الخدمات السحابية وشبكة الجيل الخامسG5 وأجهزة إنترنت الأشياء والعمل عن بُعد، في العام 2022. هذا ويتطلع مزودو الخدمات حالياً، إلى الاستثمار في البنى التحتية لشبكات Metro و Edge في ظل الاستثمار في مجالات البحث والتطوير للحفاظ على المزايا التنافسية في السوق. ويمثل الاتصال بمراكز البيانات فرصاً لتعزيز معدلات النمو في القطاعين الخاص والعام وسيصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي في نهاية العام 2026 وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن Arizton. في هذا الإطار، سوف تشجع ثقافة العمل عن بُعد المستخدمين النهائيين على البحث عن طرق جديدة لتسهيل حياتهم من خلال الرقمنة. وخلال هذا العصر الجديد، يجب على مزودي الشبكات مواكبة هذه التوجهات من خلال الاقتراب من المستخدمين النهائيين لتوفير تجربة استثنائية للعملاء بسرعة».

مما لا شك فيه أن التطور الوظيفي والمساهمة في المجتمع يندرج ضمن اهتمامات المسؤولين في قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ حيث تتنافس المؤسسات على امتلاك أفضل المواهب القادرة على الابتكار وإنتاج الأفكار الجديدة التي تساعد الشركات على التنافس. ويجب على المختصين في هذا القطاع الريادة عندما يتعلق الأمر بمبادرات التحول الاستراتيجي للشركات، وأن يكونوا أكثر مرونة واستعداداً لظهور أحداث «البجعة السوداء» أكثر من قبل في هذا القطاع المتسارع.

وأكد عز الدين أنه في ظل المشهد التكنولوجي سريع التغير في مواجهة الذكاء الاصطناعي والأتمتة والسحابة الإلكترونية، في العام 2022، سوف ينصب تركيز الشركات على السحابة الإلكترونية، نظراً لمزاياها المتعددة التي تتجاوز إتاحة فرص التعاون؛ للحفاظ على قدرتها التنافسية. وهذا يشمل الأتمتة والأمان والتعافي من الأزمات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز