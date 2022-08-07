«رُوّاد» تخرج 100 رائد أعمال من برنامج دبلوم الضيافة

المصدر: الشارقة – البيان

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عقدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة، النسخة التاسعة من برنامج الدبلوم المهني في «إدارة المطاعم»، وهو أحد الدبلومات المهنية المتخصصة التي تُقدمها المؤسسة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين بهدف تطوير قدراتهم التنافسية وتحفيزهم على النمو بأعمالهم والتحول إلى شركات كبيرة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.

ويمثل قطاع الضيافة أحد القطاعات التي تحتل أولوية على أجندة البرامج التدريبية والمهنية للمؤسسة نظراً لما يتمتع به هذا القطاع من فرص نمو واعدة، فضلاً عن ارتباطه بالعديد من الخدمات والأنشطة الاقتصادية والتجارية المتنوعة، والتي تخدم الخطط التنموية على صعيد الإمارة والدولة ككل.

ومنذ إطلاق برنامج الدبلوم المهني في إدارة المطاعم في عام 2017، نجحت «رُوّاد» في تخريج أكثر من 100 رائد ورائدة أعمال من المواطنين المتخصصين في مجال إدارة المطاعم وقطاع الضيافة، وتم تنظيم هذا البرنامج بالشراكة والتعاون مع عدد من الفنادق وأصحاب العلامات التجارية المحلية والدولية في قطاع الضيافة، وقد شهدت النسخة التاسعة من البرنامج والتي عقدت خلال الفترة من 17 حتى 28 من يوليو 2022، تخريج 8 رواد أعمال جُدد متخصصين في هذا القطاع الحيوي.

وقال حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد» إن المؤسسة تعمل على تأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من تطوير نماذج أعمال ناجحة في قطاعات اقتصادية متنوعة تواكب الخطط والجهود التنموية على صعيد الإمارة وتساهم في تحقيق رؤية الدولة في تنمية قطاع ريادة الأعمال باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أن برنامج الدبلوم المهني في إدارة المطاعم تم تصميمه لإحداث نقلة نوعية في منظومة ريادة الأعمال في قطاع الضيافة بإمارة الشارقة وتطويره نحو مستوى جديد من النمو والمنافسة، حيث يحظى هذا القطاع باهتمام كبير من قبل رواد الأعمال المواطنين، فضلاً عن أنه يتمتع بفرص نمو واعدة، خصوصاً في ظل التحول الرقمي والتطورات التكنولوجية الحديثة، والتي فرضت العديد من المتغيرات على نماذج الأعمال وخدمات التسويق، مشيراً إلى أن البرنامج المهني الذي تقدمه المؤسسة يعمل على رفع الوعي لدى رواد الأعمال بالفرص التي يمكن الاستفادة منها من خلال تدريبهم على تحليل ودراسة السوق واحتساب وإدارة التكلفة للمشروع والتسويق الابتكاري وسبل توظيف التكنولوجيا الرقمية في التوسع بأعمالهم والوصول إلى أسواق جديدة.

يُذكر أن إجمالي عدد الدبلومات المهنية المتخصصة التي قدمتها مؤسسة «رُوّاد» بلغ منذ تأسيس المؤسسة ما يصل إلى 33 برنامجاً، وشارك فيها 537 متدرباً من رواد ورائدات الأعمال من مختلف إمارات الدولة، وتواصل مؤسسة «رُوّاد» جهودها وبرامجها لدعم وتمكين رواد الأعمال على تطوير مشاريعهم وتعزيز مساهماتهم في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

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