أبوظبي تستشرف مستقبل العمل بحلول «آي دبليو جي» للمساحات المرنة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «آي دبليو جي»، المزود العالمي الرائد لمساحات العمل المرنة، عن توسعة أعمالها في دولة الإمارات بافتتاح مساحة رائدة لنموذج العمل المختلط لعلامتها التجارية «سيجنيتشر» (Signature) في أبوظبي، ومنشأة لمساحة العمل المرنة لعلامتها التجارية «إتش كيو» (HQ) في العين.

وتتواجد العلامة التجارية، التي تحظى بثقة عدد من أكبر الشركات في العالم من «إير بي إن بي» إلى «أوبر» و«أمازون» و«نتفليكس»، في أكثر من 120 دولة حول العالم، مع خطط طموحة لفتح 1000 موقع إضافي على مستوى العالم على مدار العام المقبل. وتأسست شركة «آي دبليو جي» منذ أكثر من 30 عاماً، وقد سعت منذ ذلك الحين إلى إعادة تعريف طريقة عمل الأفراد والشركات. وتقوم الشركة الآن من خلال ابتكاراتها بالمساهمة في تشكيل ملامح مساحات العمل في المستقبل.

وقال مارك ديكسون، الرئيس التنفيذي العالمي والمؤسس لشركة «آي دبليو جي»: «نسعى من خلال افتتاح مرفقين جديدين في دولة الإمارات إلى ترسيخ أعمالنا وتلبية احتياجات المنطقة. وباعتبار أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال، فإنها تعد مكاناً رائعاً لتعزيز خططنا للتوسع. وبينما يتعافى العالم من تداعيات جائحة كوفيد، تستمر زيادة الحاجة إلى مساحات عمل تتسم بالمرونة والجودة العالية، حيث أصبحت طريقة العمل المختلطة هي الوضع الطبيعي الجديد».

ويشير البحث الذي أجرته «آي دبليو جي» إلى أن 63% من الشركات ذات معدلات النمو المرتفعة قد تبنت بالفعل نموذج عمل مختلطاً، ويستخدم خدماتها أكثر من 8 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم عبر آلاف المواقع، مع إضافة مليوني عميل شعروا بمزيد من الرضا في العام الماضي وحده.

وعلى الصعيد المحلي، يشير تقرير صادر عن خبراء العقارات في شركة «جي إل إل» إلى أن أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع (55% من 40 شركة مقرها دولة الإمارات) يعتقدون أن طريقة عملهم لن تكون كما هي مرة أخرى. وتتوقع «جي إل إل» أن تكون 30% من المساحات المكتبية مرنة بحلول عام 2030، في ارتفاع من 5% اليوم.

واستجابة لتغير طريقة العمل، ستتوفر العلامة التجارية «سيجنيتشر» التابعة لـ «آي دبليو جي» الآن للشركات ورواد الأعمال من جميع الأحجام في برج المقام المرموق، في مربعة سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية.

ومن خلال اتفاقية مدتها عشر سنوات مع مجموعة الاستثمار العقاري «إف دبليو إس» المحدودة، من المتوقع الانتهاء من تجهيز المساحة التي تبلغ 1842 متراً مربعاً داخل برج الأعمال المركزي بحلول نهاية العام.

وقال تيمور جازيزولين، المتحدث باسم «إف دبليو إس»: «تقدم «آي دبليو جي» مجموعة من أفضل حلول العمل المختلطة في العالم، ونتوقع أن تشكل علامتها التجارية «سيجنيتشر» إضافة رائعة إلى البنية التحتية لسوق أبوظبي العالمي مع تزايد الطلب على مكاتبه».

تقدم العلامة التجارية «سيجنيتشر» دليلاً لأماكن العمل الرائدة في العالم. وتختار «آي دبليو جي» بيئات العمل ذات الشكل والمظهر المتميزين، حيث تسهم المواقع المرموقة في تعزيز مكانة أعمال العملاء، من خلال توفير مساحات عمل حصرية يمكن الوصول إليها بسهولة في مبانٍ تمثل معالم بارزة.

وفي الوقت نفسه، يمكن للشركات في العين الاستفادة قريباً من مساحة العمل المرنة المتوفرة تحت العلامة التجارية «إتش كيو» التابعة لـ «آي دبليو جي»، في «مركز سيادة للأعمال» في المدينة في شارع المطرد، داخل مبنى فندق «أيلا» في قلب وسط المدينة الصاخب. يمتد مركز الأعمال على مساحة 591 متراً مربعاً، ويضم حالياً 31 مكتباً وغرفة اجتماعات.

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