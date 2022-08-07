حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد تعزز مكانة دبي كوجهة أولى للسياحة والأفضل للعيش في العالم

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بدبي أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعزز مكانة دبي كوجهة أولى للسياحة والمدينة الأكثر أماناً وسلامة والأفضل للعيش في العالم.

وقال سموه: استقبلت دبي خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 7.1 ملايين زائر دولي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 183% عن مستويات 2021... وسجلت المنشآت الفندقية في دبي أحد أعلى معدلات الأشغال في العالم.

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